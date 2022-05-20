Госдуме предложили отменить возрастную планку для службы по контракту

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В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Его основной автор — председатель комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов («Единая Россия»), следует из карточки законопроекта, соавтор — депутат-единоросс Андрей Красов.

Сейчас граждане России могут заключить контракт с Минобороны, пока им не исполнилось 40 лет, иностранцы — 30 лет.

«Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам», — говорится в пояснительной записке.

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