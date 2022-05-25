Госдума приняла закон об отмене возрастного предела для контрактников, Совфед его одобрил

Дума и Совфед за один день отменили возрастной предел для контрактников

Теперь заключить первый контракт смогут россияне старше 40 лет и иностранцы старше 30 — при условии, что не достигли пенсионного возраста. Совет Федерации одобрил этот закон спустя десять минут после заявления Госдумы

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли сразу в трех чтениях закон, отменяющий верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении и в целом поправки в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которыми предлагается исключить верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы», — говорится в сообщении.

По действующему законодательству его вправе заключать российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Теперь это ограничение будет снято: пойти служить в армии по контракту смогут и те, кто старше, — до окончания трудоспособного возраста (то есть до возраста выхода на пенсию — после окончания реформы он составит 65 лет для мужчин и 60 для женщин).

Спустя десять минут после сообщения Госдумы Совет Федерации также одобрил этот законопроект, публикация об этом появилась в его Telegram-канале. За закон проголосовали 159 человек, один воздержался.

Проект об отмене верхнего возрастного предела для службы по контракту в Госдуму внесли пять дней назад. Его основной автор — председатель комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов («Единая Россия»), соавтор — депутат-единоросс Андрей Красов. «Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам», — говорилось в пояснительной записке к инициативе.

По мнению авторов документа, такая мера поможет привлечь на военную службу по контракту «специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским — медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и других».

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Инициативу предложили на фоне военной операции, которую Россия проводит на Украине. В Минобороны утверждали, что в боевых действиях участвуют только контрактники. Однако 9 марта ведомство сообщило о «нескольких фактах присутствия» срочников в задействованных в спецоперации подразделениях и о попадании некоторых из них в плен. Тогда в Минобороны отмечали, что «практически все» срочники уже выведены в Россию и министерство принимает «исчерпывающие меры» по недопущению направления» срочников на Украину.

После сообщения о случаях участия срочников в спецоперации президент Владимир Путин поручил прокурорам провести проверку и найти виновных. 23 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин еще не получил отчет. По его словам, «такая серьезная работа требует времени».