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Конгресс Филиппин объявил Фердинанда Маркоса-младшего президентом

Фердинанд Маркос-младший
Фердинанд Маркос-младший (Фото: Artur Widak / Global Look Press)

Конгресс Республики Филиппины провозгласил бывшего сенатора, сына бывшего диктатора Фердинанда Ромуальдеса Маркоса 17-м президентом республики, сообщает The Manila Times.

Согласно окончательным подсчетам избирательной комиссии, Фердинанд Маркос-младший или, как его называют на Филиппинах, Бонгбонг, выиграл президентские выборы, набрав 58,77% голосов. Его ближайшая соперница Лени Робредо получила в два с лишним раза меньше — 27,94%.

Газета отмечает, что подсчет голосов на этих выборах стал самым быстрым за всю историю страны — голосование прошло 9 мая. Предыдущий рекорд был поставлен в 1998 году — тогда подсчет занял 18 дней, после чего президентом Филиппин стал Джозеф Эстрада.

В выборах вице-президента, набрав 61,5% голосов, победила мэр города Давао Сара Дутерте-Карпио, дочь предыдущего президента республики Родриго Дутерте.

Маркос-младший избран президентом на шестилетний срок, он примет присягу 30 июня, пишет Reuters.

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Фердинанд Ромуальдес Маркос

64-летний Фердинанд Ромуальдес Маркос — сын диктатора Фердинанда Эдралина Маркоса, который правил с 1965 по 1986 год, пока его не свергли. Его правление было отмечено многочисленными нарушениями прав человека и повсеместной коррупцией.

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Перед выборами сын диктатора пообещал филиппинцам больше рабочих мест, низкие цены и инвестиции в сельское хозяйство. Но после его победы в стране начались протесты, передавал Reuters. Правозащитная организация Karapatan призывала филиппинцев выступить против Маркоса-младшего, поскольку его президентство построено на лжи и дезинформации, а сам он хочет «устранить зловоние отвратительного имиджа семьи Маркос».


 

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