Президент, сын президента: как к власти на Филиппинах снова пришел Маркос

На фото: президент Фердинанд Маркос и первая леди Имельда вместе с детьми — Фердинандом, Ирен и Имельдой в Маниле (ноябрь 1969 года).

В июне на Филиппинах пройдет инаугурация нового главы государства, после чего начнется единственный шестилетний срок правления избранного президентом Фердинанда Маркоса. Следующий президент страны родился 13 сентября 1957 года в семье Фердинанда и Имельды Маркос. Единственного сына в этой семье назвали в честь отца, но в стране чаще используется его прозвище Бонгбонг. У Маркоса-старшего была первая семья, но точных данных о судьбе жены и детей, родившихся в том браке, нет.

Отец во время рождения сына был конгрессменом от штата Северный Илокос — политической вотчины клана Маркос, через два года он стал сенатором от штата, а в 1965 году президентом.

Образование Маркос-младший получал в Великобритании, где окончил частную школу, а потом поступил в один из колледжей Оксфордского университета, получить диплом которого не смог. Маркос-младший продолжает утверждать, что получил его, однако университет официально заявил, что это неправда