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Президент, сын президента: как к власти на Филиппинах снова пришел Маркос

К власти на Филиппинах придут сын и дочь предыдущих глав государства. Сын диктатора Фердинанда Маркоса избран президентом, а дочь уходящего президента Дутерте, Сара, займет пост вице-президента. Маркос-старший пробыл у власти более 20 лет, его правление вошло в историю военным положением, когда сотни противников его режима погибли, и размахом коррупции. Однако противоречивое прошлое не помешало клану Маркос вернуться в политику. Как это произошло — в обзоре РБК
Фото:AP
Фото: AP

На фото: президент Фердинанд Маркос и первая леди Имельда вместе с детьми — Фердинандом, Ирен и Имельдой в Маниле (ноябрь 1969 года).

В июне на Филиппинах пройдет инаугурация нового главы государства, после чего начнется единственный шестилетний срок правления избранного президентом Фердинанда Маркоса. Следующий президент страны родился 13 сентября 1957 года в семье Фердинанда и Имельды Маркос. Единственного сына в этой семье назвали в честь отца, но в стране чаще используется его прозвище Бонгбонг. У Маркоса-старшего была первая семья, но точных данных о судьбе жены и детей, родившихся в том браке, нет.

Отец во время рождения сына был конгрессменом от штата Северный Илокос — политической вотчины клана Маркос, через два года он стал сенатором от штата, а в 1965 году президентом.

Образование Маркос-младший получал в Великобритании, где окончил частную школу, а потом поступил в один из колледжей Оксфордского университета, получить диплом которого не смог. Маркос-младший продолжает утверждать, что получил его, однако университет официально заявил, что это неправда

Фото:Giuseppe Anastasi / AP
Фото: Giuseppe Anastasi / AP

На фото: Имельда Маркос с сыном осматривают Колизей (6 сентября 1970 года).

Маркос-старший был президентом двадцать два года (с 1966 по 1986 год), установив на островном государстве авторитарный режим. С 1972 до 1981 года в стране действовало военное положение, позволявшее без лишних сантиментов бороться с оппозиционными режиму силами.

По оценкам суда и СМИ, состояние семьи Маркос может превышать $10 млрд. Одним из символов коррупции стал роскошный гардероб первой леди Имельды Маркос, чья коллекция туфель насчитывала более трех тысяч пар, 800 из которых сейчас выставлены в музее. Первая леди не ограничивалась исполнением представительских функций, она занимала различные министерские посты при муже

Фото:Jess Tan Jr. / AP
Фото: Jess Tan Jr. / AP

На фото: отец и сын Маркос в Маниле, январь 1972 года.

Политическая карьера Маркоса-младшего началась в родном штате Северный Илокос, где в 1980 году он на безальтернативных выборах был избран вице-губернатором. Через три года победил на губернаторских выборах.

Отец о сыне в своем дневнике отзывался довольно сурово: «Бонгбонг — наша главная причина для беспокойства. Он слишком беззаботен и ленив»

Фото:Bullit Marquez / AP
Фото: Bullit Marquez / AP

На фото: Фердинанд и Имельда Маркос с сыном приветствуют людей с балкона дворца Малаканьянг в Маниле после инаугурации.

Последнюю присягу в качестве президента Маркос-старший принес 25 февраля 1986 года и вечером того же дня бежал из страны вместе с супругой. Помощь экс-диктатору оказали США, выславшие за ним вертолет и предоставившие убежище сначала на острове Гуам, а потом на Гавайях, где Маркос-старший умер тремя годами позже

Фото:Bullit Marquez / AP
Фото: Bullit Marquez / AP

На фото: Имельда Маркос обращается к сторонникам в народном театре в Маниле 4 ноября 1991 года.

За пределами страны семья Маркос пробыла до 1991 года, когда президент Корасон Акино разрешила им вернуться, чтобы их можно было судить.

Суды продолжаются до сих пор. Издание нобелевского лауреата Марии Ресса Rappler насчитало почти восемь десятков исков, инициированных правительством против семьи Маркос, но успехом для истца закончились меньше 15. Длящиеся до сих пор тяжбы не мешали политической карьере как Имельды Маркос, так и других членов семьи покойного диктатора

Фото:Reuters
Фото: Reuters

На фото: 1995 год, предвыборная кампания Маркоса-младшего.

После возвращения Маркос-младший вернулся и в политику. Уже в 1992 году все от того же Северного Илокоса он был избран в парламент. Пройти в сенат в 1995 году ему не удалось, но в 1998 году он стал губернатором Северного Илокоса и на этом посту пробыл до 2007 года, когда вновь был избран в палату представителей, а в 2010 году — в сенат. В 2016 году его сенаторский срок закончился. Он баллотировался в вице-президенты, но проиграл

Фото:Reuters
Фото: Reuters

На фото: Имельда Маркос и Фердинанд Маркос-младший у тела Маркоса-старшего в склепе в городе Паоей.

Маркос-младший во время своей нынешней кампании не отрекался от политического наследия отца. Он называл его «политическим гением», а после известия о победе навестил мавзолей отца на кладбище героев в Маниле. Тело Маркоса-старшего было перенесено на это кладбище в 2016 году при президенте Родриго Дутерте. До этого власти отказывались хоронить бывшего президента с почестями, и тело его хранилось в оборудованной системой охлаждения крипте в родном для Маркоса-старшего городе Паоей

Фото:Romeo Ranoco / Reuters
Фото: Romeo Ranoco / Reuters

На фото: 2010 год, рабочий размещает предвыборный плакат. На плакате — Имельда Маркос (баллотируется в конгресс), ее дочь Мария Имельда (баллотируется на пост губернатора Северного Илокоса) и Фердинанд Маркос-младший (баллотируется в сенат).

Имельда Маркос после возвращения на Филиппины была избрана в нижнюю палату парламента, депутатом которой пробыла до 2019 года. Ее дочь Мария Имельда была и губернатором Северного Илокоса, и членом парламента. Продолжает династию сын Маркоса-младшего с семейным именем Фердинанд Александр Маркос. По данным филиппинских СМИ, на последних выборах он выиграл место конгрессмена от Северного Илокоса.

Клан Маркос не единственная известная политическая династия на Филиппинах. По подсчетам Rappler, в последних выборах участвовали представители девяти политических семей

Фото:Aaron Favila / AP
Фото: Aaron Favila / AP

На фото: Фердинанд Маркос-младший и Сара Дутерте во время предвыборного митинга в мае 2022 года.

Одна из девяти политических династий — династия Дутерте. Родриго Дутерте, возглавляющий государство с 2016 года, не мог по Конституции баллотироваться на второй срок. Его шесть лет правления запомнились войной с наркотиками, в которой погибли по меньшей мере шесть тысяч человек. Нового президента правозащитники призывают отказаться от выбранной Дутерте практики. Они же призывают Маркоса-младшего не чинить препятствий расследованию деятельности Дутерте и его войны с наркотиками со стороны Международного уголовного суда. Однако Маркос-младший уже заявил, что представителей суда на Филиппинах не ждут, а дочь Дутерте, Сара, избрана на выборах вице-президентом. До этого она была мэром города Давао

Фото:Lisa Marie David / Reuters
Фото: Lisa Marie David / Reuters

На фото: Маркос-младший благодарит своих сторонников. По неокончательным данным, за него проголосовал 31 млн избирателей (население Филиппин — около 100 млн).

«Пока один лагерь празднует, другой обеспокоен экономикой, образованием и гражданскими свободами», — описывает настроения граждан Филиппин социолог Джаел Корнелио (цитата по CNN). Эксперты отмечают, что в ходе кампании Маркос-младший очень мало говорил о своих конкретных планах, но обещал вернуть стране «величие». Они объясняют его победу несколькими факторами. Один из них — работа в социальных сетях, где его штаб выстроил успешную систему, которая позволила не только обелить образ его отца, но также запустить множество слухов, работавших на Маркоса. Еще один — усталость филиппинцев от турбулентной внутренней политики последних лет

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Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
мультимедиа Филиппины Родриго Дутерте Фердинанд Маркос
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