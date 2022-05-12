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Политика ,  
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Путин поздравил сына диктатора Маркоса с победой на выборах на Филиппинах

Фердинанд Ромуальдес Маркос
Фердинанд Ромуальдес Маркос (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Российский президент Владимир Путин поздравил Фердинанда Ромуальдеса Маркоса с победой на президентских выборах на Филиппинах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного российско-филиппинского сотрудничества в различных сферах», — написал Путин в телеграмме.

Он отметил, что отношения между Россией и Филиппинами традиционно были дружественными, а их развитие будет отвечать интересам народов, послужит усилению безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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С победой Маркоса-младшего поздравил президент США Джо Байден в телефонном разговоре, сообщил Белый дом. Он выразил надежду на сотрудничества для укрепления американо-филиппинского альянса, расширения двустороннего сотрудничества по широкому кругу вопросов, включая борьбу с COVID-19, преодоление климатического кризиса, содействие широкому основе экономического роста и уважения прав человека.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай и Филиппины должны развивать двусторонние отношения. «Я готов установить прочные рабочие отношения с избранным президентом Маркосом, придерживаться добрососедских отношений дружбы и совместного развития, а также продвигать всесторонние отношения стратегического сотрудничества между двумя странами для блага двух стран и двух народов», — написал глава Китая в телеграмме.

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Выборы президента, вице-президента, сенаторов, конгрессменов и других представителей власти прошли на Филиппинах 9 мая. По данным избирательной комиссии Comelec на 12 мая, после подсчета 98% бюллетеней сын бывшего диктатора Фердинанд Маркос-младший набрал около 31,1 млн голосов, а бывший вице-президент Лени Робредо — примерно 14,8 млн, передавал CNN Phillipines. Дочь нынешнего президента Родриго Дутерте и мэр города Давао Сара Дутерте-Карио выиграла выборы вице-президента.

64-летний Фердинанд Ромуальдес Маркос (или, как его называют на Филиппинах, Бонгбонг) — сын диктатора Маркоса, который правил с 1965 по 1986 год, пока его не свергли. Его правление было отмечено многочисленными нарушениями прав человека и повсеместной коррупцией.

Перед выборами сын диктатора пообещал филиппинцам больше рабочих мест, низкие цены и инвестиции в сельское хозяйство. Однако после его победы в стране начались протесты, передавал Reuters. Правозащитная организация Karapatan призвала филиппинцев выступить против президентства Маркоса-младшего, так как оно построено на лжи и дезинформации, а сам Маркос хочет «устранить зловоние от отвратительного имиджа семьи Маркос».

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Теги
Владимир Путин Филиппины президент Фердинанд Маркос
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