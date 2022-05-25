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Протестующие в Ереване перекрыли входы в резиденцию президента

Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

В Ереване в среду проходит очередная акция протеста. Демонстранты прошли по проспекту Баграмяна мимо парламента, дошли до резиденции президента Ваагна Хачатуряна и перекрыли ее ворота и два других входа в здание, передает агентство «Новости Армении».

Перед воротами резиденции выстроилось несколько рядов полицейских. Между ними и протестующими встали депутаты и активисты.

Перед собравшимися выступил депутат от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян. Он напомнил, что ведомства блокируют в знак того, что они «длительное время не служат интересам Армении, Арцаха (Нагорного Карабаха. — РБК), армянства».

Вице-спикер парламента и один из лидеров движения «Сопротивление» Ишхан Сагателян заявил, что после месяца протестов в стране «человек, занимающий президентское кресло, делает вид, будто ничего не происходит», пишет Sputnik. Депутат назвал Хачатуряна «не президентом республики, а представителем «Гражданского договора» — правящей партии, которую возглавляет премьер-министр Никол Пашинян.

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Фото:Александр Патрин / ТАСС

В апреле Пашинян заявил о необходимости «снизить планку ожиданий» по вопросу принадлежности Нагорного Карабаха. После этого в Ереване и других регионах Армении начались протесты.

Участники шествий требуют отставки властей: они считают, что политика действующего премьера угрожает государственности Армении и Нагорного Карабаха, который Пашинян, по их мнению, намерен «сдать».

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Премьер-министр отвергал эти обвинения. «Мы, наоборот, осуществляем в Арцахе инвестиции в беспрецедентных объемах, потому что сохранить Арцах означает, что арцахцы остаются там жить. Сохранить Армению означает сделать так, чтобы армяне жили в стране и, наоборот, вернулись уехавшие. А это невозможно без мира», — заявил он.

В апреле, после очередного обострения в Карабахе, Армения и Азербайджан активизировали переговоры о мире. 23 мая стороны подписали указ о создании государственных комиссий по делимитации границы.

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