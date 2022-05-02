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Пандемия коронавируса ,  
0 

Гейтс предложил создать организацию по предсказанию новых пандемий

Миллиардер, основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс заявил о необходимости создать организацию из международных экспертов, которые могли бы выявлять новые пандемии, передает Financial Times.

По словам Гейтса, среди сотрудников организации будут как эпидемиологи, так и разработчики компьютерных моделей. Целью их работы будет быстрое выявление глобальных угроз здоровью и улучшение координации между странами. Самой организацией, по мнению миллиардера, должна управлять Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

При этом Гейтс отметил, что для предотвращения новой пандемии необходимы большие инвестиции. «Мне кажется диким, что мы можем не замечать этой трагедии и не делать эти инвестиции от имени граждан мира», — сказал он.

Гейтс рассказал, что могло бы изменить течение пандемии COVID-19
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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

В начале февраля основатель Microsoft сообщил, что напишет книгу о том, как предотвратить новую пандемию. Книга будет называться «Как предотвратить следующую пандемию» и должна выйти 3 мая 2022 года. Издателями выступят Knopf в США и Penguin Random House на международном рынке.

По словам Гейтса, он давно обдумывал тему борьбы человечества с опасными заболеваниями, но к созданию книги подтолкнула именно пандемия COVID-19. «Всякий раз, когда я вижу страдания, вызванные COVID, каждый раз, когда я читаю о последнем числе погибших или слышу о ком-то, кто потерял работу или проезжает мимо закрытой школы, я не могу не думать: мы не должны столкнуться с этим снова», — пояснил миллиардер.

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Источник: JHU
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