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В Госдуму внесли проект о лишении Рашкина депутатского мандата

Валерий Рашкин
Валерий Рашкин (Фото: Вадим Федотов / РИА Новости)

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Лишить Рашкина мандата предложила комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и мандатным вопросам.

Кого Госдума лишала депутатской неприкосновенности. Фотогалерея
Фотогалерея 

В апреле суд назначил Рашкину три года условно по делу о незаконной охоте. В октябре 2021 года полиция задержала депутата в Саратовской области с тушей лося в багажнике автомобиля. Изначально депутат отрицал свою вину, но позже изменил показания, признав себя виновным в незаконной охоте.

Случившееся он назвал провокацией. По словам Рашкина, его друзья, к которым он приехал в гости, заверили его, что все разрешения на охоту есть. Помимо этого депутат утверждал, что выстрелил в животное, поскольку принял его за кабана.

После случившегося Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности, что позволило открыть против него уголовное дело.

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