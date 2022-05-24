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Москва запланировала ускорить реализацию городских строительных программ

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Темпы реализации городских строительных программ в Москве планируется ускорить, сообщил в интервью телеканалу «Москва 24» заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как пояснил вице-мэр, программы городского развития в Москве являются сбалансированными. «Мэр Москвы Сергей Собянин еще 12 лет назад принял решение, что программа развития транспортной инфраструктуры должна выполняться в первую очередь <…> И мы две трети наших усилий — финансовых, административных — направляли на возведение объектов транспортной инфраструктуры — дорог, мостов, развязок, метрополитена, железнодорожной инфраструктуры», — заявил Бочкарев.

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Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»

По его словам, работа в этом направлении будет продолжена в прежних объемах. «Более того, Сергей Семенович нам ставит задачу — по возможности ускориться в строительстве, потому что каждый введенный объект дает импульс экономическому развитию города. Именно поэтому мы все эти годы ускоряли строительство, чтобы объекты вводились как можно раньше», — сказал вице-мэр.

Глава столичного Стройкомплекса добавил, что в прежних объемах продолжится реализация и других программ развития города — строительства объектов здравоохранения, образования, спорта, жилья. Кроме того, по его словам, будут наращиваться темпы строительства жилья по программе реновации. «Мы полностью обеспечены финансированием, принимаются меры для того, чтобы сделать его не зависящим от каких-либо внешних обстоятельств. Программа будет реализована, мэр лично контролирует ее реализацию», — заметил Бочкарев, заверив, что Стройкомплекс обеспечит ввод объектов в эксплуатацию «в срок либо раньше».

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В конце апреля Собянин говорил, что городскую инвестиционную программу, которая была намечена на ближайшие три года, сохранят в полном объеме. По его словам, в последнее время на разных уровнях власти был принят целый ряд мер, которые упрощают градостроительное планирование и строительство. «У нас в последнее время ведется активное строительство, создаются новые микрорайоны, вводится в эксплуатацию много жилья. Конечно, нам необходимо строить и новые объекты соцкультбыта: поликлиники, детские сады, школы. Мы все эти программы сохранили: все стройки, которые начаты, продолжаются, которые запланированы к строительству — тоже начинают реализовываться», — сказал тогда Собянин.
 

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