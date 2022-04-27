Бочкарев рассказал о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

В Москве на строящейся Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена ведутся тоннелепроходческие работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На новой Рублево-Архангельской линии метро ведется проходка тоннелей. Щит «Натали» ведет сооружение левого перегонного тоннеля между будущими станциями «Карамышевская» и «Звенигородская», соседний правый тоннель строит щит «Виктория». В процессе строительства щиты пройдут над тоннелями Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от «Хорошевской» до «Народного ополчения», под Звенигородским шоссе и эстакадой съезда на ул. Мнёвники, а также вблизи храма Александра Невского», — уточнил заммэра. Он добавил, что общая протяженность каждого из тоннелей превышает 1,7 км.

Гендиректор «Мосинжпроекта» (является управляющей компанией по строительству новых линий и станции столичной подземки) Юрий Кравцов уточнил, что работы ведутся под инфраструктурными объектами северо-запада Москвы на глубине от 12 до 35 м в водонасыщенных мелких и средней крупности песках, суглинках и глинах.

«Ранее щиты «Натали» и «Виктория» были задействованы на строительстве тоннелей первого пускового участка БКЛ между станциями «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр», — добавил Кравцов.

Рублево-Архангельская линия протянется на северо-запад столицы от станции «Шелепиха» Большой кольцевой линии до территории Рублево-Архангельское. Ее строят в два этапа. Ввод первого участка новой ветки позволит обеспечить транспортное обслуживание новой застройки в Рублево-Архангельском, улучшить доступность районов Митино, Строгино и Хорошево-Мнёвники.