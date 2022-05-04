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Москва почти наполовину выполнила годовой план по строительству жилья

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Москве с начала года ввели в эксплуатацию более 3,5 млн кв. м недвижимости различного назначения, свыше 2 млн кв. м из них — жилая недвижимость. Такие данные привел в среду заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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«Москва поддерживает высокие темпы строительства. С начала этого года в городе построили и ввели в эксплуатацию более 3,5 млн кв. м различной недвижимости. Таким образом, за четыре месяца годовой план выполнен уже на 42%», — сказал вице-мэр. Говоря об объемах строительства жилой недвижимости, Бочкарев уточнил, что с начала года введено более 2 млн кв. м жилой площади, что составляет 45% от годового плана.

Всего в 2022 году в Москве запланировали построить и ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 4,5 млн кв. м жилья.

«Кроме того, в столице появилось 27 новых объектов коммерческой недвижимости, что даст городу дополнительные рабочие места. Так, введены два торговых объекта, семь коммунально-складских и три промышленно-производственных, а также три гостиницы, три административно-деловых здания и девять коммунальных объектов — это гаражи, автостанции и автомойки», — добавил Бочкарев.

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В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что городскую инвестиционную программу, которая была намечена на ближайшие три года, сохранят в полном объеме.

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«У нас в последнее время ведется активное строительство, создаются новые микрорайоны, вводится в эксплуатацию много жилья. Конечно, нам необходимо строить и новые объекты соцкультбыта: поликлиники, детские сады, школы. Мы все эти программы сохранили: все стройки, которые начаты, продолжаются, которые запланированы к строительству — тоже начинают реализовываться», — сказал Собянин.

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Теги
Москва Строительство Недвижимость жилье Андрей Бочкарев
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