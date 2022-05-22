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Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Александр Лукашенко и&nbsp;Алексей Копайгородский
Александр Лукашенко и Алексей Копайгородский (Фото: AlekseiKopaigorodskii / Telegram)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в Telegram.

«Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов. В наш город прибыл президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко», — написал он.

По словам Копайгородского, они планируют обсудить вопросы развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

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Александр Лукашенко и Владимир Путин

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что встреча президентов двух стран состоится 23 мая в Сочи. Он напомнил, что Путин и Лукашенко договорились о встрече 16 мая во время юбилейного саммита ОДКБ в Москве.

На прошедшем саммите кроме Путина и Лукашенко присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана, Киргизии и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.

В ходе встречи Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться против угроз, исходящих от Запада. «Без скорейшего сплочения наших стран нас завтра может не быть», — сказал Лукашенко, добавив, что однополярная система мироустройства «безвозвратно уходит в прошлое».

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Он обвинил Запад в «полномасштабной гибридной войне» против России и Белоруссии.

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