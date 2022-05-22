Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в Telegram.
«Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов. В наш город прибыл президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко», — написал он.
По словам Копайгородского, они планируют обсудить вопросы развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что встреча президентов двух стран состоится 23 мая в Сочи. Он напомнил, что Путин и Лукашенко договорились о встрече 16 мая во время юбилейного саммита ОДКБ в Москве.
На прошедшем саммите кроме Путина и Лукашенко присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана, Киргизии и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.
В ходе встречи Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться против угроз, исходящих от Запада. «Без скорейшего сплочения наших стран нас завтра может не быть», — сказал Лукашенко, добавив, что однополярная система мироустройства «безвозвратно уходит в прошлое».
Он обвинил Запад в «полномасштабной гибридной войне» против России и Белоруссии.