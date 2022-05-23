Минздрав закупил большинство вакцин для национального календаря прививок

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Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава осуществил большую часть закупок вакцин для обеспечения национального календаря профилактических прививок, указано в заявлении министерства (есть в распоряжении РБК).

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан в 2022 году закупил достаточно иммунобиологических лекарств «для полного обеспечения национального календаря профилактических прививок, в том числе для вакцинации от полиомиелита, дифтерии, столбняка».

В ведомстве также отметили, что запасы пентавалентной вакцины (применяется против дифтерии, коклюша, столбняка, вирусного гепатита В и гемофильной палочки. — РБК) и вакцины для профилактики пневмококковой инфекции (для лечения пневмонии. — РБК) в регионах удовлетворят потребность в них на четыре с половиной месяца.

В середине мая Минздрав сообщил РБК, что ведомству удалось побороть дефицит лекарств от болезней щитовидной железы и препаратов для лечения эпилепсии. В частности, с начала года в гражданский оборот выпущено более 1,6 млн упаковок препаратов с действующим веществом карбамазепин под шестью торговыми наименованиями для лечения эпилепсии.

В конце февраля, после начала специальной военной операции на Украине, в России началась ажиотажная скупка лекарственных средств. Газета «Ведомости» писала, что с 28 февраля по 13 марта россияне скупили в аптеках месячный запас различных препаратов. В общей сложности они приобрели 270,5 млн упаковок общей стоимостью 98,6 млрд руб., сообщила газета со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

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Росздравнадзор распространил заявление, что дефицит лекарственных препаратов в стране исключен. Ведомство контролирует общий объем лекарств на внутреннем рынке с помощью системы маркировки, пояснила глава ведомства Алла Самойлова. Она заверила, что, если отдельных средств людям не хватит, дистрибьюторы способны компенсировать их дефицит.



На фоне ажиотажного спроса ведомство призвало главных врачей и руководителей аптечных сетей усилить контроль за выпиской рецептов и продажей рецептурных препаратов. В Росздравнадзоре заметили, что люди покупают лекарства «на годы вперед», а фармацевты часто продают рецептурные препараты, не спрашивая рецепты.