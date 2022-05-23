Кадыров заявил об успешной зачистке части территории ЛНР от «нацистов»

Чеченские военные успешно зачищают населенные пункты Луганской народной республики «от бандеровских, националистических и наемнических группировок», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«Это наглядно видно на примере населенных пунктов, находящихся в окрестностях города Попасная. Здесь чеченские военнослужащие в пух и прах разгромили неприятеля. Националистические формирования надеялись застать наших ребят врасплох, устроив им засаду, но очень быстро пожалели о своих планах», — написал Кадыров.

Он отметил, что в ЛНР находятся «самые боеспособные подразделения» республики, а потому «успех в деле полного освобождения Луганщины от бандеровских и нацистских группировок лишь вопрос времени».

В другой публикации Кадыров также высказался о будущем «сокрушительном поражении противоборствующей стороны». По словам главы Чечни, на «луганском фронте» идет продвижение вглубь Украины, потери с ее стороны «исчисляются тысячами», а значит, «победа России неизбежна»,

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «близится к завершению освобождение Луганской народной республики». Об «освобождении» Попасной, которая находится почти на границе с Донецкой народной республикой, Кадыров сообщил еще 8 мая. Под контролем Украины остается небольшая территория ЛНР севернее Попасной.