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Хорватский депутат Европарламента предложил ввести санкции против США

Если Европа действительно выступает за прекращение военных действий в той или иной части мира, то она должна вводить санкции не только против России, но и против США и Саудовской Аравии, заявил депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакушич в Twitter.

Санкции, предполагающие запрет на поставку российских нефти и газа, Колакушич назвал «невероятной ложью и лицемерием». По его словам, эти ограничения не помогут «предотвратить финансирование [спецоперации]».

«Если бы мы действительно пытались предотвратить финансирование [спецоперации], то нам следовало бы незамедлительно ввести такие же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна Европы и мира за последние десятилетия», — сказал он.

Депутат считает, что санкции направлены «против полмиллиарда граждан ЕС и против миллионов жителей остальной Европы», и только они будут «страдать» из-за них. Колакушич призвал прекратить «принимать сумасшедшие решения».

Колакушич является депутатом Европарламента с 2019 года, ранее он был судьей в Загребе. Не является членом какой-либо фракции парламента.

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Члены Евросоюза уже неоднократно заявляли, что планируют ввести эмбарго на поставки российской нефти, однако пока не смогли достигнуть договоренностей об условиях ограничений. В начале апреля Европарламент принял резолюцию, где попросил ввести эмбарго на российские энергоносители — нефти, угля, ядерного топлива и газа. Резолюция была принята 513 голосами, 22 депутата выступили против, 19 — воздержались.

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16 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на заседании совета ЕС вновь не удалось достичь соглашения по вопросу введения эмбарго. Он отметил, что не знает, сколько недель займет согласование шестого пакета санкций, включая нефтяное эмбарго, против России.

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