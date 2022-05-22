Хорватский депутат Европарламента предложил ввести санкции против США

Если Европа действительно выступает за прекращение военных действий в той или иной части мира, то она должна вводить санкции не только против России, но и против США и Саудовской Аравии, заявил депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакушич в Twitter.

Санкции, предполагающие запрет на поставку российских нефти и газа, Колакушич назвал «невероятной ложью и лицемерием». По его словам, эти ограничения не помогут «предотвратить финансирование [спецоперации]».

«Если бы мы действительно пытались предотвратить финансирование [спецоперации], то нам следовало бы незамедлительно ввести такие же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна Европы и мира за последние десятилетия», — сказал он.

Депутат считает, что санкции направлены «против полмиллиарда граждан ЕС и против миллионов жителей остальной Европы», и только они будут «страдать» из-за них. Колакушич призвал прекратить «принимать сумасшедшие решения».

Колакушич является депутатом Европарламента с 2019 года, ранее он был судьей в Загребе. Не является членом какой-либо фракции парламента.

Члены Евросоюза уже неоднократно заявляли, что планируют ввести эмбарго на поставки российской нефти, однако пока не смогли достигнуть договоренностей об условиях ограничений. В начале апреля Европарламент принял резолюцию, где попросил ввести эмбарго на российские энергоносители — нефти, угля, ядерного топлива и газа. Резолюция была принята 513 голосами, 22 депутата выступили против, 19 — воздержались.

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