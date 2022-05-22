В Иране сообщили о разоблачении сети израильской разведки

Корпус стражей исламской революции (Фото: Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Агенты израильской разведки обнаружены и задержаны в Иране, сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как заявили в КСИР, по указанию разведывательной службы Израиля сотрудники занимались хищениями и уничтожением имущества, похищениями людей и фабрикацией признаний.

В конце апреля иранская разведка сообщала о поимке трех шпионов «Моссада». Их схватили в провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном и Афганистаном и обвинили в шпионаже. По данным разведывательной службы Ирана, они передавали секретные сведения.

Конфликт Ирана и Израиля длится с 1940-х годов: Иран противостоял плану раздела Палестины и принятию Израиля в ООН. Отношения между странами обострились в 1990-х годах, когда Израиль начал мирный процесс с соседними арабскими государствами, а Иран запустил работы по созданию ядерного оружия.



С тех пор ирано-израильские отношения также обостряются борьбой Израиля с группировкой ХАМАС (ее поддерживают Палестина и Иран) и шиитским ливанским движением «Хезболла», а также борьбой Ирана с суннитской организацией «Джундалла» и леворадикальной «Организацией моджахедов иранского народа». Все эти организации признаны террористическими в некоторых странах.

Президент Ирана Ибрахим Раиси грозил нанести удар по Израилю в случае его действий против иранского народа.