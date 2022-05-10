В Испании уволили главу разведки из-за скандала о шпионаже

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Минобороны назвало «катастрофой для ВСУ» попытку захвата острова Змеиный Политика, 19:48
МВД оценило число участников «Бессмертного полка» в России в 12 млн Общество, 19:33
Власти Грузии предложили перевести Саакашвили из тюрьмы в частную клинику Политика, 19:31
Украина объявила о форс-мажоре с транзитом до трети газа России в Европу Бизнес, 19:25
Чиновник Кремля стал основным кандидатом на пост кировского губернатора Политика, 19:09
Фетисов оценил рекорд Малкина в НХЛ словами «он творит историю» Спорт, 18:59
Семин отказался называть успехом выход «Динамо» в финал Кубка России Спорт, 18:57
Шольц анонсировал меры по укреплению НАТО из-за ситуации на Украине Политика, 18:56
Глава Росстата стал кандидатом на пост губернатора Рязанской области Политика, 18:45
В Испании уволили главу разведки из-за скандала о шпионаже Политика, 18:36
В России заблокировали подкаст «Медиазоны» Технологии и медиа, 18:33
«Динамо» впервые за 10 лет вышло в финал Кубка России Спорт, 18:28
Лавров счел воровством возможную передачу российских резервов Украине Политика, 18:10
США не увидели перспектив для успешных переговоров по Украине Политика, 17:58
Политика ,  
0 

В Испании уволили главу разведки из-за скандала о шпионаже

В Испании уволили главу разведки из-за шпионской программы Pegasus
Новым главой Национального разведывательного центра Испании станет государственный секретарь по обороне Эсперанса Кастельейро
Пас Эстебан Лопес
Пас Эстебан Лопес (Фото: CNI)

Правительство Испании отправило главу Национального разведывательного центра Испании (CNI) Пас Эстебан Лопес в отставку в связи с появлением информации о слежке за испанскими чиновниками с помощью шпионской программы для телефонов Pegasus, сообщили источники Reuters, El País и El Español.

Подозрения против Пас Эстебан возникли после публикации канадской группой по защите цифровых прав Citizen Lab результатов своего расследования. Исследователи заявили, что вместе с каталонскими группами гражданского общества обнаружили не менее 65 человек, на телефонах которых были программы Pegasus и Candiru. Речь идет о телефонах членов Европарламента, президентов Каталонии, законодателей, юристов и членов организаций гражданского общества, указывали в Citizen Lab.

По словам собеседников агентства, Пас Эстебан во время слушаний в конгрессе депутатов Испании (нижняя палата парламента) на прошлой неделе признала, что ведомство прослушивало 18 лидеров движения за независимость Каталонии, однако в каждом случае — в соответствии с законом и по решению суда. Агентство пишет, что Пас Эстебан в своем выступлении в испанском конгрессе депутатов не коснулась остальной части обвинений в прослушивании, правительство страны отметило, что занимается их расследованием.

CМИ сообщили о риске взлома телефона Макрона спецслужбами Марокко
Политика
Эмманюэль Макрон

Испанские власти в результате расследования обнаружили шпионскую программу Pegasus в мобильных телефонах у нескольких министров: главы правительства страны Педро Санчеса, министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки, министра обороны Маргариты Роблес и министра сельского хозяйства и бывшего посла в Марокко Луиса Планаса, рассказала представитель испанского кабмина Изабель Родригес во время брифинга.

Пас Эстебан возглавила Национальный разведывательный центр в 2020 году. Министр обороны страны Маргарита Роблес сообщила, что на посту ее сменит государственный секретарь по обороне Эсперанса Кастельейро, передает El Periodico.

Читайте на РБК Pro
Pro
Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Работать по 12 часов 6 дней в неделю. Как это — открыть бизнес в Китае
Инструкции
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Экс-глава «Тинькофф» Оливер Хьюз: главное для банкира — не быть банкиром
Статьи
Pro
Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Так себе мотивация: почему не стоит привязывать зарплату к KPI
Исследования
Pro
Фото: Vladimir Kudinov / Pexels Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний
Инструкции
Pro
Фото: Gina Smith / Unsplash Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами
Статьи

Программное обеспечение Pegasus разработала израильская компания NSO Group. В компании настаивают, что ПО Pegasus предназначено для борьбы с терроризмом и преступностью.

Тем не менее летом 2021 года некоммерческая журналистская организация Forbidden Stories и присоединившиеся к расследованию The Washington Post, The Guardian, Haaretz и Les Echos сообщили, что власти некоторых стран использовали Pegasus для взлома телефонов журналистов и активистов по всему миру.

Среди тех стран, чьи правительства авторизовали применение Pegasus против прессы, называли Азербайджан, Казахстан, Индию, Израиль, Бахрейн, Мексику, Марокко, Руанду, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Минторг США 3 ноября 2021 года внес NSO Group в черный список за действия в киберпространстве, «угрожающие интересам национальной безопасности и внешней политики» страны.

Спустя месяц Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники передали, что NSO Group рассматривает возможность продажи компании или закрытия своего подразделения Pegasus.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Виктория Тютина Виктория Тютина
Испания Каталония разведка слежка
Материалы по теме
CМИ сообщили о риске взлома телефона Макрона спецслужбами Марокко
Политика
ЦРУ опубликовало русскоязычную инструкцию для установки связи с разведкой
Политика
Глава ЦРУ назвал опасной утечку данных об обмене разведки США с Украиной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter