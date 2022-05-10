В Испании уволили главу разведки из-за скандала о шпионаже
Правительство Испании отправило главу Национального разведывательного центра Испании (CNI) Пас Эстебан Лопес в отставку в связи с появлением информации о слежке за испанскими чиновниками с помощью шпионской программы для телефонов Pegasus, сообщили источники Reuters, El País и El Español.
Подозрения против Пас Эстебан возникли после публикации канадской группой по защите цифровых прав Citizen Lab результатов своего расследования. Исследователи заявили, что вместе с каталонскими группами гражданского общества обнаружили не менее 65 человек, на телефонах которых были программы Pegasus и Candiru. Речь идет о телефонах членов Европарламента, президентов Каталонии, законодателей, юристов и членов организаций гражданского общества, указывали в Citizen Lab.
По словам собеседников агентства, Пас Эстебан во время слушаний в конгрессе депутатов Испании (нижняя палата парламента) на прошлой неделе признала, что ведомство прослушивало 18 лидеров движения за независимость Каталонии, однако в каждом случае — в соответствии с законом и по решению суда. Агентство пишет, что Пас Эстебан в своем выступлении в испанском конгрессе депутатов не коснулась остальной части обвинений в прослушивании, правительство страны отметило, что занимается их расследованием.
Испанские власти в результате расследования обнаружили шпионскую программу Pegasus в мобильных телефонах у нескольких министров: главы правительства страны Педро Санчеса, министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки, министра обороны Маргариты Роблес и министра сельского хозяйства и бывшего посла в Марокко Луиса Планаса, рассказала представитель испанского кабмина Изабель Родригес во время брифинга.
Пас Эстебан возглавила Национальный разведывательный центр в 2020 году. Министр обороны страны Маргарита Роблес сообщила, что на посту ее сменит государственный секретарь по обороне Эсперанса Кастельейро, передает El Periodico.
Программное обеспечение Pegasus разработала израильская компания NSO Group. В компании настаивают, что ПО Pegasus предназначено для борьбы с терроризмом и преступностью.
Тем не менее летом 2021 года некоммерческая журналистская организация Forbidden Stories и присоединившиеся к расследованию The Washington Post, The Guardian, Haaretz и Les Echos сообщили, что власти некоторых стран использовали Pegasus для взлома телефонов журналистов и активистов по всему миру.
Среди тех стран, чьи правительства авторизовали применение Pegasus против прессы, называли Азербайджан, Казахстан, Индию, Израиль, Бахрейн, Мексику, Марокко, Руанду, Саудовскую Аравию и ОАЭ.
Минторг США 3 ноября 2021 года внес NSO Group в черный список за действия в киберпространстве, «угрожающие интересам национальной безопасности и внешней политики» страны.
Спустя месяц Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники передали, что NSO Group рассматривает возможность продажи компании или закрытия своего подразделения Pegasus.