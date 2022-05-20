Путин и Лукашенко встретятся в Сочи

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи 23 мая, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«На понедельник запланирована встреча Путина и Лукашенко в Сочи», — сказал он, уточнив, что встреча пройдет в двустороннем формате, о котором президенты договорились 16 мая во время юбилейного саммита ОДКБ в Москве.

Песков ранее говорил, что Путин и Лукашенко договорились провести полноформатные переговоры в ходе краткой беседы на полях саммита лидеров стран — членов Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Прошедший 16 мая саммит стал юбилейным — организация основана 15 мая 1992 года. На саммите кроме Путина и Лукашенко присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон.

В ходе встречи Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться против угроз, исходящих от западных стран. Лидеры государств ОДКБ заявили о готовности налаживать практическое взаимодействие с НАТО для «снижения напряженности на континенте», а также выразили обеспокоенность ситуацией в Афганистане и на других внешних границах государств — членов организации, отметив, что готовы обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности организации. Кроме того, участники саммита условились продолжить противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии.