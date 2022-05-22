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Синоптик спрогнозировала дожди 26 и 27 мая в Москве

В Москве в четверг, 26 мая, и в пятницу, 27 мая, ожидаются дожди, сообщила NEWS.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик объяснила, что такая дождливая погода обусловлена надвигающимся циклоном, после ухода которого дневная температура повысится до 20 градусов.

В воскресенье, 22 мая, по словам Поздняковой, погода будет облачная, но без осадков, температура ночью будет плюс 3–4 градуса, днем — плюс 14–16 градусов. В понедельник, 23 мая, ночью потеплеет до 3–7 градусов, днем ожидается также плюс 14–16 градусов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что погода в европейской части России будет прохладнее, чем обычно, вплоть до конца мая, однако потом начнет постепенно теплеть. Такая погода, по его словам, без существенных перепадов сохранится вплоть до конца июня.

Температура в Москве в июне будет держаться на уровне плюс 21,7 градуса днем и плюс 11,5 градуса ночью, сказал синоптик. Июль же, как он уточнил, будет теплее, чем он должен быть, в средней полосе превышение над нормой будет достигать 0,5–1 градуса, местами даже двух градусов. В августе температурная норма может превысить 0,5 градуса.

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