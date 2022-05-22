Один человек погиб при стрельбе в Сан-Бернардино в США

В городе Сан-Бернардино на юго-западе США (штат Калифорния) произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще восемь были ранены, передает телеканал CBS.

По данным полиции Сан-Бернардино, после полуночи в кальянной на Хайленд-авеню между гостями на вечеринке произошла ссора, потом началась стрельба, которая продолжилась на парковке.

Погибшим оказался 20-летний местный житель Аллен Грэм, одних пострадавших доставили в больницу на машине скорой помощи, а другие доехали сами. В полиции уточнили, что некоторые пострадавшие были несовершеннолетними.

15 мая в ходе стрельбы в пресвитерианской церкви в городе Лагуна-Вудс в Калифорнии погиб один человек, еще трое пострадали. В полиции сообщили, что четыре пострадавших получили тяжелые ранения, один — легкие ранения.

Всех пятерых доставили в больницу, однако один человек умер от полученных ран. Позже в полиции уточнили, что стрелявшего задержали на месте преступления.