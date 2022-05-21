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Глава СК поручил расследовать снос памятника советским летчикам в Риге

Фото: ilona.stepane.3 / Facebook
Фото: ilona.stepane.3 / Facebook

Глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским воинам-летчикам, установленного на территории школы в Риге. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Монумент располагался во дворе средней школы № 71 в микрорайоне Ильгюциемс латвийской столицы, где учатся русскоязычные дети. Следователи в рамках уголовного дела дадут правовую оценку действиям всех причастных к демонтажу символа воинской славы России», — говорится в сообщении.

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В начале мая Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника советским воинам в городе Тарту в Эстонии. Согласно сообщению, вандалы нарисовали свастику и написали нецензурные слова на мемориале павшим во Второй мировой войне, который находится в парке Раади.

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Теги
СК Рига Латвия Александр Бастрыкин расследование
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