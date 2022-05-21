В Румынии заявили о возможном отказе от участия в «Евровидении»
Румыния может отказаться от участия в «Евровидении» из-за замены голосов на прошедшем конкурсе со стороны организатора, Европейского вещательного союза (EBU), заявил гендиректор румынского телеканала TVR, который является членом союза, Дан Туртурика, сообщает местное издание Adevarul.
«Уважение, с которым EBU относится к общественному телевидению в Румынии, Польше, Сан-Марино, Черногории, Грузии и Азербайджане, шокирует. Я лично поддержу в руководящих органах TVR отказ от участия в «Евровидении» и изучу возможность подать в суд на EBU и потребовать возмещения вреда за нанесенный нам имиджевый ущерб», — заявил Туртурика.
Заявление главы TVR прозвучало на фоне того, что на последнем конкурсе «Евровидение», финал которого состоялся 15 мая, была замечена замена голосов национальных жюри. Об этом ранее сообщали Румыния, Грузия и Азербайджан.
EBU обвинила Румынию, Польшу, Сан-Марино, Черногорию, Грузию и Азербайджан в том, что они подозрительно проголосовали друг против друга во втором полуфинале 12 мая. За это указанные страны были оштрафованы, что в дальнейшем отразилось на результатах голосования их национальных жюри в финале конкурса. В TVR отметили, что так же подозрительно голосовали Австралия, Швеция и Бельгия, однако их никакие санкции не коснулись.
«Оценки жюри были заменены оценками EBU — с помощью так называемого непрозрачного «алгоритма», который, в свою очередь, вызывает подозрения — к другим [странам] санкции не применялись. Хуже того, они (участники. — РБК) получили дополнительные очки, направленные EBU от имени оштрафованных стран», — говорится в сообщении на сайте TVR.
Из-за алгоритма 12 максимальных баллов, которые румынское жюри присудило Молдавии, ушли участникам от Украины, которая в итоге победила в конкурсе. При этом румынскую ведущую Эду Маркус, которая должна была объявлять результаты, в эфире не показали, сославшись на неполадки. TVR подчеркивал в заявлении, что передавал организаторам нотариально заверенный документ с результатами.
Румынский вещатель выразил несогласие с такой политикой EBU. Как отмечает TVR, союз не оповестил телеканал о своих подозрениях, когда проводится второй полуфинал, чтобы вещатель мог разобраться в ситуации. То, что в финале EBU решил распределить голоса согласно своему алгоритму, в TVR сочли показателем того, что союз не относится к вещателю как к «реальному партнеру».