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Три страны обвинили организаторов «Евровидения» в замене оценок жюри

Национальные жюри Грузии и Азербайджана поставили максимальный балл Украине, а не Великобритании, как объявили организаторы. В Румынии утверждают, что отдали 12 баллов Молдавии. Оценки трех стран в эфире называли организаторы
Фото: Luca Bruno / AP
Фото: Luca Bruno / AP

Национальное жюри Азербайджана отдало максимальные 12 баллов за выступление Украине, а не Великобритании, как заявили организаторы конкурса в прямом эфире, сказала телеведущая Нармин Салманова, которая должна была огласить решение судей от Азербайджана, передает портал 1news.az.

По ее словам, организаторы конкурса сослались на технические неполадки с выходом в эфир и объявили неправильные оценки. В результате высший балл от Азербайджана получила Великобритания (в итоге она заняла второе место). Никаких неполадок на самом деле не было, утверждает Салманова. По ее словам, азербайджанский вещатель инициировал разбирательство по этому поводу.

Похожее заявление сделал общественный вещатель Грузии. Его представители, передает портал «Новости-Грузия», заявили, что национальное жюри также отдало максимальный балл Украине. Однако, когда во время трансляции организаторы конкурса показали таблицу с оценками, оказалось, что 12 баллов от Грузии также поставили Великобритании, а не Украине. В итоге страна получила только 6 баллов.

Грузинский вещатель опубликовал заявление, где говорится, что перед началом конкурса организаторам «Евровидения» направили нотариально заверенный документ с оценками, как того требует процедура. Оценки участникам выставляют после заключительной репетиции. Организаторы, утверждает вещатель, приняли документ.

Во время трансляции «Евровидения» грузинский представитель также не смог объявить результаты, тогда представитель Европейского вещательного союза (EBU) вновь сослался на неполадки и назвал оценки самостоятельно.

О том, что оценки национального жюри организаторы учли некорректно, заявило румынское телевидение. Вещатель отметил, что судьи отдали максимальные баллы Молдавии, но вместо нее 12 дополнительных пунктов от Кишинева получила Украина. Ведущую Эду Маркус, как и в двух предыдущих случаях, не показали в эфире, сославшись на неполадки. Вещатель подчеркнул в заявлении, что также передавал организаторам нотариально заверенный документ с результатами.

Процедура голосования на Евровидении состоит из двух этапов. На первом представители стран объявляют оценки, которые участникам конкурса поставило национальное жюри, страна может получить от другой максимум 12 баллов. На втором этапе лучшее выступление выбирают зрители. Общая сумма баллов складывается из результатов обоих этапов.

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Финал музыкального конкурса «Евровидение» прошел в ночь на 15 мая в итальянском Турине. В нем победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania, которая получила в общей сложности 631 балл. Песня посвящена матери одного из участников коллектива, в ней сочетаются национальные мотивы и рэп.

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Татьяна Зыкина
Грузия Азербайджан Украина Евровидение Румыния
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