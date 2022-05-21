В районе роддома в казахстанском Шымкенте прогремел взрыв

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В районе роддома в городе Шымкенте в Казахстане произошел взрыв. Об этом сообщает издание ORDA.

В результате после взрыва возник пожар в двухэтажном здании, принадлежащем ТОО «Межбольничная 138-я аптека» (общая площадь строения — 360 кв. м, стены — кирпич, кровля — профлист по деревянной обрешетке). В 12:06 огонь был локализован, предварительная площадь возгорания составила 55 кв. м.

«В результате взрыва произошло частичное обрушение здания на площади 130 кв. м, а также повреждены балкон и окна квартиры близ расположенного пятиэтажного жилого дома и семь легковых автомобилей», — сообщила пресс-служба экстренной службы Шымкента.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили обгоревший труп мужчины. В ликвидации огня задействованы 37 сотрудников и девять единиц техники. Причина происшествия устанавливается.

В начале мая произошел взрыв в жилом здании в центре Мадрида, столицы Испании. В результате пострадали 17 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.