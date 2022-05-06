В Мадриде 17 человек пострадали при взрыве в доме

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В доме в центре Мадрида произошел взрыв, в результате которого пострадали 17 человек, передает городская служба экстренной помощи в Twitter.

По данным службы, из 17 пострадавших четверых доставили в больницы, один из них в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел в жилом доме на пересечении улиц Генерала Пардиньяса и Аяла в районе Саламанка, уточняет La Vanguardia. По предварительной версии, в доме взорвался газ, пишет газета.

В январе 2021 года в Мадриде произошел взрыв. Тогда погибли три человек, еще один пропал без вести. ЧП случилось в квартале, который принадлежит приходу Вирхен-де-ла-Палома и расположен между домом престарелых и школой. В результате взрыва обрушилось несколько этажей. Дом престарелых и школа не пострадали. Власти Мадрида уточнили, что взрыв произошел из-за утечки газа.