В Подмосковье произошел пожар на территории ЦАГИ

В Подмосковье произошел пожар на территории Центрального аэрогидродинамического института. В 9:37 возгорание было локализовано. Никто не пострадал

Video

На территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в подмосковном Жуковском произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В девять утра поступило сообщение о возгорании в трансформаторной подстанции, которая находится на территории Центрального аэрогидродинамического института в Жуковском», — заявили в ведомстве.

В 9:34 пожар был локализован на площади 30 кв. м, спустя три минуты локализовали открытое горение. Как рассказали в ведомстве, в результате никто не пострадал.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, огонь не угрожает зданиям института, так как подстанция стоит отдельно.

В середине мая возгорание произошло в городе Бердске Новосибирской области. Загорелось здание химзавода по производству полиэтиленовых материалов, общая площадь пожара, по предварительным данным, составила 2110 кв. м.

Читайте на РБК Pro Pro Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать Статьи Pro Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение Прогнозы Pro Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать Инструкции Pro Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора Прогнозы Pro Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках Статьи Pro 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции Статьи Pro Какие риски появились у искусственного интеллекта в эпоху перемен Какие риски появились у искусственного интеллекта в эпоху перемен Статьи Pro Как уволить гендиректора и при этом не оставить компанию на мели Как уволить гендиректора и при этом не оставить компанию на мели Инструкции

Пожар локализовали спустя два часа с момента возникновения и еще через 12 минут потушили. По предварительным данным, при инциденте никто не пострадал. Шесть человек вышли из здания самостоятельно.