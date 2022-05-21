В Подмосковье произошел пожар на территории ЦАГИ
На территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в подмосковном Жуковском произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В девять утра поступило сообщение о возгорании в трансформаторной подстанции, которая находится на территории Центрального аэрогидродинамического института в Жуковском», — заявили в ведомстве.
В 9:34 пожар был локализован на площади 30 кв. м, спустя три минуты локализовали открытое горение. Как рассказали в ведомстве, в результате никто не пострадал.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, огонь не угрожает зданиям института, так как подстанция стоит отдельно.
В середине мая возгорание произошло в городе Бердске Новосибирской области. Загорелось здание химзавода по производству полиэтиленовых материалов, общая площадь пожара, по предварительным данным, составила 2110 кв. м.
Пожар локализовали спустя два часа с момента возникновения и еще через 12 минут потушили. По предварительным данным, при инциденте никто не пострадал. Шесть человек вышли из здания самостоятельно.