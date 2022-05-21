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Две трети предпринимателей сообщили об отсутствии проблем с логистикой

Две трети российских предпринимателей, торгующих теми или иными товарами (70%) сохранили прежние маршруты поставок и не испытывают проблем с логистикой, следует из результатов опроса маркетплейса Wildberries (есть у РБК).

Опрос проводился методом анкетирования 5 тыс. предпринимателей, большая часть из которых (87%) руководит предприятиями малого и среднего бизнеса, в 81 регионе России.

Только 30% опрошенных сообщили, что были вынуждены изменить логистические цепочки. 15% из них стали использовать альтернативные виды транспорта и способы перевозки грузов. Еще 8% предпринимателей решили добавить в цепочку еще одного посредника. При этом в исследовании не уточняется, что сделали оставшиеся 7% предпринимателей.

В компании сделали вывод, что такой результат связан с ориентацией бизнесменов на российских и азиатских производителей.

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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

На рост расходов, связанных с транспортировкой товара по сравнению с прошлым годом, пожаловались 80% опрошенных. Из них 57% отметили, что они увеличились на 10-30%, еще 30% указали на рост затрат примерно на 30-50%, а 13% — на 50% и выше.

В конце марта Минпромторга Денис Мантуров заявил, что России потребуется России потребуется от трех до шести месяцев, чтобы полностью перестроить логистику в разных отраслях. Экспорт в новых условиях намерены переориентировать на заинтересованные государства, говорил министр.

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С конца февраля многие западные фирмы приостановили работу в России и перестали поставлять товары в страну. О приостановке деятельности объявили некоторые крупные логистические и транспортные компании, в том числе DHL, UPS, FedEx и другие. Частично ограничил поставки крупнейший в мире контейнерный оператор Maersk.

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