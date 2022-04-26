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Война санкций ,  
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Логистическая компания UPS объявила о приостановке работы в России

Компания UPS, которая приостановила доставку и отправление грузов в Россию и на Украину в конце февраля, решила приостановить коммерческую деятельность в регионе
Фото: Jon Cherry / Getty Images
Фото: Jon Cherry / Getty Images

Американская логистическая компания UPS объявила о приостановке коммерческой деятельности в России и Белоруссии, а также на Украине, говорится в служебном оповещении на сайте компании.

«UPS продолжает внимательно следить за ситуацией», — говорится в сообщении.

Как уточняет Reuters cо ссылкой на данные компании, вклад рынков Украины, России и Белоруссии в консолидированную выручку компании составил менее 1% от выручки всего бизнеса в 2021 году и существенно не влияет на компанию.

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Согласно отчету компании, консолидированная выручка за первый квартал 2022 года составила $24,4 млрд, что на 6,4% больше, чем в первом квартале 2021 года, а консолидированная операционная прибыль — $3,3 млрд, что на 17,6% больше, чем в прошлом году.

Компания UPS временно приостановила доставку грузов в Россию и на Украину спустя несколько дней после начала специальной военной операции России на Украине — 27 февраля. Тогда же о приостановке доставки грузов в России и на Украине сообщала транспортная компания FedEx.

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Россия столкнулась с большим количеством санкций. В частности, США и Евросоюз заморозили золотовалютные резервы российского Центробанка, отключили от SWIFT некоторые российские банки, ввели санкции против первых лиц государства и секторальные санкции.

Кроме того, американские и европейские власти запретили самолетам российских авиакомпаний входить в воздушное пространство США и ЕС, под это ограничение попали как пассажирские, так и грузовые рейсы. Позднее, в начале апреля, ЕС ввел ограничения на доставку грузов в России наземным транспортом, а российским кораблям запретил заходить в европейские порты. Эти ограничения «подорвут торговлю, осуществляемую посредством автомобильных и морских перевозок как из России, так и в Россию», рассчитывает Еврокомиссия.

Россия пока решила не запрещать въезд в Россию фур из Евросоюза, выяснил РБК. Предприниматели, которые принимали участие в совещании в Минтрансе, указали на то, что такой запрет может нарушить важные поставки оборудования, включая европейские станки, конвейеры, расходные материалы и запчасти.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
логистика санкции Военная операция на Украине
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