В России приостановили производство «КовиВака» и «ЭпиВакКороны»
Выпуск вакцин «КовиВак» Центра им. Чумакова и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» приостановлен из-за отсутствия спроса в регионах, сообщил на конгрессе «Оргздрав» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «Интерфакс». Ранее РБК сообщили, что производство «КовиВака» остановлено из-за отсутствия потребности в этой вакцине у Минздрава.
«Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме «Спутника V», — пояснил Горелов.
При этом Горелов отметил, что, по данным специалистов, эффективнее всего от коронавируса защищает сочетание разных вакцин, то есть ревакцинироваться лучше не тем препаратом, который использовался при первой вакцинации.
18 мая РБК со ссылкой на первого заместителя индустриального партнера Центра им. Чумакова — компании «Нанолек» Максима Стецюка сообщал о приостановке производства «КовиВака» из-за отсутствия потребности в нем у Минздрава: заявок не было с декабря 2021 года. При этом в начале лета прошлого года, когда препарат впервые поступил в регионы, он был популярен среди россиян и партии вакцины быстро заканчивались.
Что касается «ЭпиВакКороны», в конце января в Минздраве рассказали РБК, что вакцину не закупали с начала года, поскольку остатков препарата хватало для удовлетворения имеющейся потребности. При этом в центр «Вектор» отметили, что производство вакцины продолжается и очередной заказ Минздрава ожидается в феврале.
«ЭпиВакКорону» критиковали некоторые специалисты. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, разработчика «Спутника V», вирусолог Анатолий Альтштейн утверждал, что вакцина «Вектора» — «просто никакая» и не дает «правильных антител». Петербургские ученые из Европейского университета в январе опубликовали препринт исследования о неэффективности «ЭпиВакКороны» против коронавируса. В «Векторе» заявили, что объем использованной исследователями выборки не позволяет оценивать эффективность препарата.
В феврале уровень заболеваемости COVID-19 в России стал снижаться. В марте власти регионов начали снимать коронавирусные ограничения. При этом специалисты не исключают новой волны: министр здравоохранения Михаил Мурашко предупреждал о возможном подъеме заболеваемости в июне.