В России приостановили производство «КовиВака» и «ЭпиВакКороны»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Выпуск вакцин «КовиВак» Центра им. Чумакова и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» приостановлен из-за отсутствия спроса в регионах, сообщил на конгрессе «Оргздрав» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «Интерфакс». Ранее РБК сообщили, что производство «КовиВака» остановлено из-за отсутствия потребности в этой вакцине у Минздрава.

«Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме «Спутника V», — пояснил Горелов.

При этом Горелов отметил, что, по данным специалистов, эффективнее всего от коронавируса защищает сочетание разных вакцин, то есть ревакцинироваться лучше не тем препаратом, который использовался при первой вакцинации.

18 мая РБК со ссылкой на первого заместителя индустриального партнера Центра им. Чумакова — компании «Нанолек» Максима Стецюка сообщал о приостановке производства «КовиВака» из-за отсутствия потребности в нем у Минздрава: заявок не было с декабря 2021 года. При этом в начале лета прошлого года, когда препарат впервые поступил в регионы, он был популярен среди россиян и партии вакцины быстро заканчивались.

В основе «КовиВака» — «убитый» цельный вирус SARS-CoV-2. По данным Центра им. Чумакова, благодаря такому строению платформы у привитого человека будет сформирован спектр антител ко всем структурным белкам вируса.

Что касается «ЭпиВакКороны», в конце января в Минздраве рассказали РБК, что вакцину не закупали с начала года, поскольку остатков препарата хватало для удовлетворения имеющейся потребности. При этом в центр «Вектор» отметили, что производство вакцины продолжается и очередной заказ Минздрава ожидается в феврале.

Читайте на РБК Pro Pro Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Инструкции Pro Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках Статьи Pro Суши без лосося: какие продукты скоро окажутся в дефиците в ресторанах Суши без лосося: какие продукты скоро окажутся в дефиците в ресторанах Статьи Pro Риск массовых распродаж: вернут ли иностранцам доступ на российские биржи Риск массовых распродаж: вернут ли иностранцам доступ на российские биржи Статьи Pro 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции Статьи Pro В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать Статьи Pro Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости Прогнозы Pro Неторопливый миллиард: как россиянину успешно выйти на рынок Индии Неторопливый миллиард: как россиянину успешно выйти на рынок Индии Статьи

«ЭпиВакКорону» критиковали некоторые специалисты. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, разработчика «Спутника V», вирусолог Анатолий Альтштейн утверждал, что вакцина «Вектора» — «просто никакая» и не дает «правильных антител». Петербургские ученые из Европейского университета в январе опубликовали препринт исследования о неэффективности «ЭпиВакКороны» против коронавируса. В «Векторе» заявили, что объем использованной исследователями выборки не позволяет оценивать эффективность препарата.

«ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина двукратного введения. В октябре 2020 года она получила регистрацию Минздрава, а в гражданский оборот ее выпустили в декабре 2020 года. Это произошло до завершения второго этапа клинических исследований. К 14 января 2022 года было выпущено 12,9 млн доз препарата (6,4 млн комплектов).

В феврале уровень заболеваемости COVID-19 в России стал снижаться. В марте власти регионов начали снимать коронавирусные ограничения. При этом специалисты не исключают новой волны: министр здравоохранения Михаил Мурашко предупреждал о возможном подъеме заболеваемости в июне.