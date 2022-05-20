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В России приостановили производство «КовиВака» и «ЭпиВакКороны»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Выпуск вакцин «КовиВак» Центра им. Чумакова и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» приостановлен из-за отсутствия спроса в регионах, сообщил на конгрессе «Оргздрав» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «Интерфакс». Ранее РБК сообщили, что производство «КовиВака» остановлено из-за отсутствия потребности в этой вакцине у Минздрава. 

«Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме «Спутника V», — пояснил Горелов.

При этом Горелов отметил, что, по данным специалистов, эффективнее всего от коронавируса защищает сочетание разных вакцин, то есть ревакцинироваться лучше не тем препаратом, который использовался при первой вакцинации.

Изготовитель «КовиВака» рассказал об остановке производства вакцины
Общество
Фото:Александр Папырин / ТАСС

18 мая РБК со ссылкой на первого заместителя индустриального партнера Центра им. Чумакова — компании «Нанолек» Максима Стецюка сообщал о приостановке производства «КовиВака» из-за отсутствия потребности в нем у Минздрава: заявок не было с декабря 2021 года. При этом в начале лета прошлого года, когда препарат впервые поступил в регионы, он был популярен среди россиян и партии вакцины быстро заканчивались.

В основе «КовиВака» — «убитый» цельный вирус SARS-CoV-2. По данным Центра им. Чумакова, благодаря такому строению платформы у привитого человека будет сформирован спектр антител ко всем структурным белкам вируса.

Что касается «ЭпиВакКороны», в конце января в Минздраве рассказали РБК, что вакцину не закупали с начала года, поскольку остатков препарата хватало для удовлетворения имеющейся потребности. При этом в центр «Вектор» отметили, что производство вакцины продолжается и очередной заказ Минздрава ожидается в феврале.

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«ЭпиВакКорону» критиковали некоторые специалисты. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, разработчика «Спутника V», вирусолог Анатолий Альтштейн утверждал, что вакцина «Вектора» — «просто никакая» и не дает «правильных антител». Петербургские ученые из Европейского университета в январе опубликовали препринт исследования о неэффективности «ЭпиВакКороны» против коронавируса. В «Векторе» заявили, что объем использованной исследователями выборки не позволяет оценивать эффективность препарата.

«ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина двукратного введения. В октябре 2020 года она получила регистрацию Минздрава, а в гражданский оборот ее выпустили в декабре 2020 года. Это произошло до завершения второго этапа клинических исследований. К 14 января 2022 года было выпущено 12,9 млн доз препарата (6,4 млн комплектов).

В феврале уровень заболеваемости COVID-19 в России стал снижаться. В марте власти регионов начали снимать коронавирусные ограничения. При этом специалисты не исключают новой волны: министр здравоохранения Михаил Мурашко предупреждал о возможном подъеме заболеваемости в июне.

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Теги
Ковивак ЭпиВакКорона коронавирус вакцинация от COVID-19 Роспотребнадзор
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