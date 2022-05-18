Изготовитель «КовиВака» рассказал об остановке производства вакцины

Компания «Нанолек», которая производит вакцину «КовиВак», разработанную в Центре им. Чумакова, в настоящее время остановила ее изготовление из-за отсутствия заявок на ее закупку от Минздрава, рассказали РБК в компании

Фото: Александр Папырин / ТАСС

Компания «Нанолек», индустриальный партнер разработчика вакцины «КовиВак» — Центра им. Чумакова, остановила производство вакцины из-за отсутствия потребности в ней у Минздрава, об этом РБК рассказал первый заместитель гендиректора фармкомпании Максим Стецюк.

По его словам, «Нанолек» самостоятельно произвел около 500 тыс. доз «КовиВака», эта партия в настоящее время лежит на складе компании. «От Минздрава с декабря 2021 года не было заявок на поставку вакцины, компания не отгрузила ни одной дозы «КовиВака», — сказал Стецюк. По его оценке, совокупно с Центром им. Чумакова было произведено около 2 млн доз вакцины, они находятся в доступе.

«На сегодняшний день препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются, исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний. Текущие остатки препаратов в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность регионов», — сообщил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

В интервью РБК осенью прошлого года президент компании «Нанолек» Владимир Христенко анонсировал массовое производство вакцины в конце осени. Первоначально фармкомпания говорила о планах произвести до 5 млн доз вакцины до конца 2021 года. Задержка производства, как осенью пояснял Христенко, была обусловлена техническими сложностями с внедрением оборудования. Кроме того, потребовалось время на доработку технологии производства совместно с Центром им. Чумакова. До конца 2021 года центр был единственным производителем «КовиВака»

На момент поступления вакцины в регионы в начале лета прошлого года «КовиВак» был популярен у россиян. Поступавшие партии довольно скоро заканчивались из-за большого спроса.

В чем особенность вакцины «КовиВак» В основе вакцины — «убитый» цельный вирус SARS-CoV-2. Как утверждают в Центре им. Чумакова, благодаря такому строению платформы у привитого человека будет сформирован спектр антител ко всем структурным белкам вируса.