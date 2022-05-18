Изготовитель «КовиВака» рассказал об остановке производства вакцины

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 17 мая, 16:00
СК потребовал заочно арестовать основателя расследовательской группы CIT Политика, 15:12
Полиция предъявила экс-главе «Крымавтодора» обвинение в мошенничестве Финансы, 15:10
От The Times до «Очень странных дел»: как шрифты стали основой брендинга Pro, 15:10
Майгуров рассказал о ежегодных выплатах IBU Союзу биатлонистов России Спорт, 14:58
Россияне выбирают Турцию: как сейчас купить жилье и сколько это стоит Недвижимость, 14:52
Котировки сети Target рухнули на 23% на фоне снижения прибыли и прогнозов Инвестиции, 14:50
Лучший бомбардир КХЛ подписал новый контракт с «Ак Барсом» Спорт, 14:50
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 14:49
Как отучить сотрудников воровать — 10 способов Pro, 14:47
МИД объявил о высылке 27 испанских дипломатов Политика, 14:47
В Китае запатентовали копию английского Mini Авто, 14:32
Изготовитель «КовиВака» рассказал об остановке производства вакцины Общество, 14:31
Mazda Sollers начала переговоры о возобновлении поставок в Россию Бизнес, 14:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:25
Пандемия коронавируса ,  
0 

Изготовитель «КовиВака» рассказал об остановке производства вакцины

Компания «Нанолек», которая производит вакцину «КовиВак», разработанную в Центре им. Чумакова, в настоящее время остановила ее изготовление из-за отсутствия заявок на ее закупку от Минздрава, рассказали РБК в компании
Фото: Александр Папырин / ТАСС
Фото: Александр Папырин / ТАСС

Компания «Нанолек», индустриальный партнер разработчика вакцины «КовиВак» — Центра им. Чумакова, остановила производство вакцины из-за отсутствия потребности в ней у Минздрава, об этом РБК рассказал первый заместитель гендиректора фармкомпании Максим Стецюк.

По его словам, «Нанолек» самостоятельно произвел около 500 тыс. доз «КовиВака», эта партия в настоящее время лежит на складе компании. «От Минздрава с декабря 2021 года не было заявок на поставку вакцины, компания не отгрузила ни одной дозы «КовиВака», — сказал Стецюк. По его оценке, совокупно с Центром им. Чумакова было произведено около 2 млн доз вакцины, они находятся в доступе.

Производитель назвал сроки начала массового выпуска «КовиВака»
Общество
Фото:nanolek.ru

«На сегодняшний день препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются, исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний. Текущие остатки препаратов в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность регионов», — сообщил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

В интервью РБК осенью прошлого года президент компании «Нанолек» Владимир Христенко анонсировал массовое производство вакцины в конце осени. Первоначально фармкомпания говорила о планах произвести до 5 млн доз вакцины до конца 2021 года. Задержка производства, как осенью пояснял Христенко, была обусловлена техническими сложностями с внедрением оборудования. Кроме того, потребовалось время на доработку технологии производства совместно с Центром им. Чумакова. До конца 2021 года центр был единственным производителем «КовиВака»

На момент поступления вакцины в регионы в начале лета прошлого года «КовиВак» был популярен у россиян. Поступавшие партии довольно скоро заканчивались из-за большого спроса.

В чем особенность вакцины «КовиВак»

В основе вакцины — «убитый» цельный вирус SARS-CoV-2. Как утверждают в Центре им. Чумакова, благодаря такому строению платформы у привитого человека будет сформирован спектр антител ко всем структурным белкам вируса.

Читайте на РБК Pro
Pro
Что поменять в договоре, даже если санкции вас не коснулись
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash От The Times до «Очень странных дел»: как шрифты стали основой брендинга
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Что-то новое: как перевести работника в другую компанию на время простоя
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Марафон для бразильянок: на чем россияне зарабатывают в Латинской Америке
Статьи
Pro
PR госзаказчика: где кроются сложности
Инструкции
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images «Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
Егор Губернаторов
Ковивак коронавирус пандемия вакцинация от COVID-19 Центр Чумакова Минздрав
Материалы по теме
Христенко — РБК: «Когда вакцина будет готова, мы на ней не заработаем»
Бизнес
В Центре Чумакова назвали эффективность «КовиВака» против «омикрона»
Общество
Власти Петербурга посоветовали не ждать появления «КовиВака» в городе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter