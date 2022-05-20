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Экономика ,  
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Путин поручил снизить цены на металлопродукцию на внутреннем рынке

Фото: Sascha Schuermann / Getty Images
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Правительство России предусмотрит меры для снижения цен на металлопродукцию в стратегии развития российской металлургической промышленности на период до 2030 года. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития металлургического комплекса, которое прошло 20 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации <...> предусмотреть <...> перечень мер, направленных на увеличение потребления отечественной металлопродукции на внутреннем рынке (в том числе путем реализации металлоемких проектов), а также на снижение цен на такую продукцию», — говорится в сообщении.

Также Путин поручил предусмотреть бесперебойное обеспечение отечественных металлургических предприятий критически важным сырьем, оборудованием, комплектующими и материалами, в том числе за счет организации их производства в России.

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Фото:Scott Olson / Getty Images

Кроме того, правительство включит в стратегию развития металлопромышленности меры, направленные на развитие производства металлопродукции высоких переделов и повышение уровня переработки металла.

В марте замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на совещании с представителями металлургической отрасли потребовал снизить цены на основные виды продукции. Так, по его словам, стоимость горячекатаного проката на рынке сейчас составляет 72 тыс. руб. за тонну при себестоимости около 45 тыс. руб. По такой цене продавать его «невозможно», уверен Евтухов. То же самое касается арматуры, холоднокатаного листа и другой металлопродукции. «Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить, — 20%, может быть, 25%. Цены должны быть пересчитаны у всех», — заявил он.

Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал владельцам крупнейших металлургических компании установить «прозрачные» цены на внутреннем рынке по всей цепочке «сырье — производитель — дистрибьютор — потребитель». Мантуров тогда подчеркнул, что выработка таких решений самой отраслью без государственного участия всегда является более оптимальным вариантом.

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