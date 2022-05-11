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Следствие назвало причину смерти бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа

Тело бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Александра Субботина обнаружили 8 мая в частном доме в Мытищах. Он умер от сердечной недостаточности. Сообщалось, что хозяин дома — шаман, проводивший ритуал вуду
Александр Субботин
Александр Субботин (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Причиной смерти бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Александра Субботина, тело которого обнаружили в частном доме в окрестностях Мытищ, стала сердечная недостаточность, сообщила РБК старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

«8 мая 2022 года в частном доме в деревне Ульянково Мытищинского городского округа обнаружено тело мужчины 1978 года рождения без видимых признаков насильственной смерти. <...> По предварительным данным эксперта, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность», — пояснила Врадий.

По данным следствия, на протяжении нескольких дней мужчина вместе с личной охраной находился в гостях у друзей семьи. СК проводит доследственную проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По данному факту следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организовал доследственную проверку.

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Источник ТАСС в правоохранительных органах ранее сообщал о возбуждении уголовного дела после обнаружения тела Субботина, а также назначении экспертизы на наличие в крови наркотиков.

«По заявлению хозяина дома, уроженца Харькова Алексея Пиндюрина, Субботин прибыл к нему в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения накануне. Тело миллиардера находилось в подвале дома Пиндюрина, которого еще называют шаман Магуа, в комнате, используемой для проведения ямайских ритуалов вуду», — рассказал собеседник агентства.

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Теги
Полина Мартынова
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СК сердечная недостаточность смерть топ-менеджер ЛУКОЙЛ
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