Читатели Time назвали Зеленского самым влиятельным человеком 2022 года

Владимир Зеленский (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список Time100, в котором читатели американского еженедельного журнала Time выбирали тех, кто, по их мнению, должен оказаться в ежегодном рейтинге самых влиятельных людей. Редакция издания опубликует рейтинг 23 мая.

По результатам опроса, Зеленский набрал около 5% голосов, его самым влиятельным человеком сочли более 3,3 млн участников голосования.

«Когда в феврале [начались боевые действия] на Украине, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до его избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров в поддержку Украины», — объясняет выбор читателей Time.

На втором месте рейтинга, по результатам голосования, оказался основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (3,5% голосов), а замыкает тройку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (3,4%). За ним следуют борющиеся с коронавирусом медицинские работники (3,2%), в пятерку лидеров также вошел президент США Джо Байден (3,1%).

Журнал Time как правило называет «человека года» в последнем, декабрьском выпуске. При этом выбор делают не читатели, а исполнительный редактор.

В декабре 2019 года, спустя семь месяцев после избрания Зеленского украинским президентом, он впервые попал на обложку международной версии журнала Time. Под его фотографией была размещена надпись: «Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом».

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С 24 февраля на Украине проходит российская военная операция, целью которой президент Владимир Путин называл демилитаризацию и «денацификацию» страны. Зеленский в тот же день ввел военное положение, которое с начала боевых действий неоднократно продлевалось. Позднее президент Украины объявил о всеобщей мобилизации.

За время спецоперации Зеленский неоднократно встречался с лидерами западных стран и выступал перед правительствами государств по видеосвязи. ЕС, США, Великобритания и другие поддерживают Украину и поставляют стране военную и гуманитарную помощь.