Читатели Time назвали Зеленского самым влиятельным человеком 2022 года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 64,94 (-1,68) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 62,4 (-1,16) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:48
Двух теннисистов заподозрили в договорном матче на «Ролан Гаррос» Спорт, 12:44
Сильнейшее падение: почему «бигтехи» не оправдали надежд. Дайджест Pro, 12:44
В Ереване оппозиция попыталась прорваться на форум с участием Пашиняна Политика, 12:42
Гай Германика рассказала о мечте снять фильм про Черчесова Спорт, 12:40
Евро обогнал доллар по оборотам торгов на Мосбирже Инвестиции, 12:39
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 12:34
Какой рубль выгоден государству — сильный или слабый? Pro, 12:34
Посол Украины допустил вступление страны в НАТО после окончания конфликта Политика, 12:31
Как пчелы спасают человечество от голода Зеленая экономика, 12:30
В ЗВО создадут 12 воинских частей и подразделений из-за «угроз у границ» Политика, 12:26
Lexus отзовет кроссоверы NX в России Авто, 12:25
Шойгу сообщил о более 1900 сдавшихся в плен военных с «Азовстали» Политика, 12:24
Шойгу заявил о близости к завершению освобождения ЛНР Политика, 12:19
Политика ,  
0 

Читатели Time назвали Зеленского самым влиятельным человеком 2022 года

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список Time100, в котором читатели американского еженедельного журнала Time выбирали тех, кто, по их мнению, должен оказаться в ежегодном рейтинге самых влиятельных людей. Редакция издания опубликует рейтинг 23 мая.

По результатам опроса, Зеленский набрал около 5% голосов, его самым влиятельным человеком сочли более 3,3 млн участников голосования.

«Когда в феврале [начались боевые действия] на Украине, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до его избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров в поддержку Украины», — объясняет выбор читателей Time.

На втором месте рейтинга, по результатам голосования, оказался основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (3,5% голосов), а замыкает тройку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (3,4%). За ним следуют борющиеся с коронавирусом медицинские работники (3,2%), в пятерку лидеров также вошел президент США Джо Байден (3,1%).

Журнал Time как правило называет «человека года» в последнем, декабрьском выпуске. При этом выбор делают не читатели, а исполнительный редактор.

Зеленский обещал сделать все, чтобы «Евровидение» прошло в Мариуполе
Политика

В декабре 2019 года, спустя семь месяцев после избрания Зеленского украинским президентом, он впервые попал на обложку международной версии журнала Time. Под его фотографией была размещена надпись: «Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Myspeaker Глава «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков: «Избыток ресурсов — это ошибка»
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля
Статьи
Pro
Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы
Кейсы
Pro
Маск против ботов: кому выгоден скандал вокруг покупки Twitter
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда
Прогнозы
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer На США надвигается рецессия. Как действуют Джордж Сорос и Рэй Далио
Прогнозы
Pro
Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать
Инструкции

С 24 февраля на Украине проходит российская военная операция, целью которой президент Владимир Путин называл демилитаризацию и «денацификацию» страны. Зеленский в тот же день ввел военное положение, которое с начала боевых действий неоднократно продлевалось. Позднее президент Украины объявил о всеобщей мобилизации.

За время спецоперации Зеленский неоднократно встречался с лидерами западных стран и выступал перед правительствами государств по видеосвязи. ЕС, США, Великобритания и другие поддерживают Украину и поставляют стране военную и гуманитарную помощь.

Материалы к статье
Теги
Владимир Зеленский Time рейтинги
Материалы по теме
Рейтинг одобрения работы Шольца на посту канцлера ФРГ упал до 49%
Политика
Эрдоган заявил, что не намерен разрывать отношения с Путиным и Зеленским
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter