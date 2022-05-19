В России выявили 4,9 тыс. случаев COVID при 2,1 тыс. госпитализаций

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

За прошедшие сутки в России госпитализировали 2 117 человек с коронавирусом, это на 11,6% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает правительственный портал по информированию граждан о пандемии COVID-19.

«Госпитализировано 2 117 человек, на 11,6% меньше по сравнению с 18 мая; выписано в связи с выздоровлением 5 952 человека, на 3% меньше по сравнению с 18 мая», — говорится в сообщении.

Наибольшее число госпитализированных в Москве — 122 человека. Следом идут Санкт-Петербург (100 пациентов) и Нижегородская область (74 человека).

Всего за прошедшие сутки в России выявили 4 927 новых случаев COVID-19, умерло 97 человек. Среди количества новых случаев лидирует Петербург — 489 заболевших. В Москве выявили 430 заболевших.

17 мая в России госпитализировали 2772 пациента с коронавирусом, в полтора раза больше, чем 16 мая, когда в больницы доставили 1127 пациентов с COVID-19.

Оперативный штаб ведет статистику госпитализаций с 20 января 2022 года. За все время максимальное количество пациентов, которых доставили в больницы, регистрировали 15 февраля. Тогда в медицинские учреждения попали более 21,8 тыс. человек.

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