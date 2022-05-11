В ООН сообщили о пытках российских военных на Украине

В мониторинговой миссии ООН имеется достоверная информация о жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром российских военных на Украине *

Матильда Богнер (Фото: Юлия Овсянникова / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер сообщила, что у организации имеются данные о том, что российские военные и «связанные с ними группы», попавшие в плен на Украине, подвергаются пыткам.

«Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром Вооруженными силами Украины военнопленных из числа российских военных и связанных с ними вооруженных групп», — сказала она.

Богнер добавила, что продолжают появляться видеоролики, на которых запечатлено «бесчеловечное обращение» с пленными с обеих сторон, в том числе принуждение к заявлениям, извинениям и признаниям.

«Украина и Россия должны оперативно и эффективно расследовать все заявления о пытках и жестоком обращении с военнопленными. Они также должны эффективно контролировать свои силы и проводить инструктаж, чтобы предотвратить любые дальнейшие нарушения», — подчеркнула глава мониторинговой миссии.

Она также рассказала, что в миссию продолжают поступать сообщения об изнасилованиях украинских граждан, в основном женщин и девочек.

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О применении ВСУ пыток по отношению к российским военным Минобороны сообщало 27 февраля. В России фиксируют данные причастных к издевательствам, в том числе лица, голоса, координаты, они понесут наказание, обещали в военном ведомстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил расследовать факты пыток.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.