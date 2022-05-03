«РИА Новости» сообщило об обнаружении силовиками «пыточной» на Украине
Российские силовики нашли «пыточную камеру» в Херсонской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудников российских силовых структур, проводивших рейд и предоставивших видеозапись.
По словам собеседников агентства, «пыточная» была оборудовано в подвале придорожного кафе «Старый дуб» на трассе М-14 в поселке Зеленовка. В помещении было обнаружено «заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего»: на нем остались следы «военного обмундирования Вооруженных сил России» и пыток, утверждают силовики.
Возле погибшего был найден предмет, который один из собеседников называет «противотанковой миной». По полу и территории кафе разбросаны шприцы, а также чехлы от американских переносных зенитно-ракетных комплексов Javelin, сказали представители силовых структур.
Позже Следственный комитет сообщил в Telegram, что «следователи СК России изучат озвученные данные и расследуют данный факт в рамках уже возбужденных в ведомстве уголовных дел».
В конце февраля в российском Минобороны утверждали, что захваченных на Украине российских военнослужащих подвергают пыткам. Российские военные фиксируют «все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписку» тех, кто причастен к истязаниям, сообщали в там. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Позже глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев пообещал принять меры в отношении тех, кто причастен к издевательствам над российскими военными. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал пытки «абсолютно неприемлемым поведением» и «военным преступлением». По его словам, украинская сторона проведет расследование.
В конце марта в Минобороны утверждали, что в подвалах зданий в Мариуполе обнаружили тела мирных жителей со следами пыток и «вырезанной неонацистской символикой» на телах.
В то же время ведомство обвиняло Киев в том, что он приказывает «националистическим батальонам» снимать постановочные видео о «бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародерстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершенных якобы российскими военнослужащими».