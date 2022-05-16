Под Полтавой закрыли музей Максима Горького

В селе Мануйловка Полтавской области Украины закрыли музей Максима Горького. Об этом сообщает издание «Страна.ua» и «Корреспондент».

Также в «Парк советского периода» в Путивле перенесли бюст писателя, который находился в селе Левенцовка Полтавской области.

Музей в Мануйловке был открыт в память о пребывании Горького в этом селе вместе со своей женой. Известно, что в Мануйловке писатель гостил два раза — в 1897 и 1900 годах.

В Мануйловке написаны такие произведения Горького, как «Крымские эскизы», «Бывшие люди», «Супруги Орловы», «Ярмарка в Голтве», «Мальва», «В степи». Здесь родился сын писателя от Екатерины Пешковой Максим.

В конце апреля памятник писателю демонтировали в Виннице. В горсовете, обосновывая решение, заявили, что Горький называл украинский язык «наречием», поддерживал систему советских концлагерей и способствовал укреплению сталинского тоталитаризма в СССР.

Винницкий парк носил имя Горького с 1939 по 2020 год, памятник был установлен в 1968 году.