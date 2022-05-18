Mazda Sollers начала переговоры о возобновлении поставок в Россию

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Mazda Sollers ведет переговоры о возобновлении поставок комплектующих на завод во Владивостоке, сообщила РБК пресс-служба «Соллерс Авто».

«Как и другие автопроизводители, Mazda Sollers в данный момент испытывает дефицит компонентов, что вызвано разрывом логистических цепочек — поставки комплектующих на завод временно приостановлены», — сообщили в компании.

Предприятие также продлило полностью оплачиваемый отпуск для сотрудников, который начался 30 апреля и должен был завершиться 18 мая.

Mazda Sollers — совместное предприятие российской группы «Соллерс Авто» и японской Mazda. Первый завод компании Mazda за рубежом открылся в сентябре 2012 года. На церемонию приехали президент России Владимир Путин и глава Mazda Такасими Яманучи.

Завод собирал внедорожник Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6, сказано на сайте. В 2021 году предприятие выпустило около 28 тыс. автомобилей, передал «Автостат» со ссылкой на компанию. В этом году Mazda Sollers планировала нарастить производство до 30 тыс.

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