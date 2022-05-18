Mazda Sollers начала переговоры о возобновлении поставок в Россию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 17 мая, 16:00
СК потребовал заочно арестовать основателя расследовательской группы CIT Политика, 15:12
Полиция предъявила экс-главе «Крымавтодора» обвинение в мошенничестве Финансы, 15:10
От The Times до «Очень странных дел»: как шрифты стали основой брендинга Pro, 15:10
Майгуров рассказал о ежегодных выплатах IBU Союзу биатлонистов России Спорт, 14:58
Россияне выбирают Турцию: как сейчас купить жилье и сколько это стоит Недвижимость, 14:52
Котировки сети Target рухнули на 23% на фоне снижения прибыли и прогнозов Инвестиции, 14:50
Лучший бомбардир КХЛ подписал новый контракт с «Ак Барсом» Спорт, 14:50
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 14:49
Как отучить сотрудников воровать — 10 способов Pro, 14:47
МИД объявил о высылке 27 испанских дипломатов Политика, 14:47
В Китае запатентовали копию английского Mini Авто, 14:32
Изготовитель «КовиВака» рассказал об остановке производства вакцины Общество, 14:31
Mazda Sollers начала переговоры о возобновлении поставок в Россию Бизнес, 14:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:25
Война санкций ,  
0 

Mazda Sollers начала переговоры о возобновлении поставок в Россию

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Mazda Sollers ведет переговоры о возобновлении поставок комплектующих на завод во Владивостоке, сообщила РБК пресс-служба «Соллерс Авто».

«Как и другие автопроизводители, Mazda Sollers в данный момент испытывает дефицит компонентов, что вызвано разрывом логистических цепочек — поставки комплектующих на завод временно приостановлены», — сообщили в компании.

Предприятие также продлило полностью оплачиваемый отпуск для сотрудников, который начался 30 апреля и должен был завершиться 18 мая.

УАЗ приостановит производство автомобилей в мае на две недели
Бизнес
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Mazda Sollers — совместное предприятие российской группы «Соллерс Авто» и японской Mazda. Первый завод компании Mazda за рубежом открылся в сентябре 2012 года. На церемонию приехали президент России Владимир Путин и глава Mazda Такасими Яманучи.

Завод собирал внедорожник Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6, сказано на сайте. В 2021 году предприятие выпустило около 28 тыс. автомобилей, передал «Автостат» со ссылкой на компанию. В этом году Mazda Sollers планировала нарастить производство до 30 тыс.

АвтоВАЗ продлил простой из-за отсутствия комплектующих
Бизнес
Фото:Анар Мовсумов / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями
Инструкции
Pro
Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно
Инструкции
Pro
Фото: Mikhail Nilov / Pexels Спрос на российское ПО взлетел на 300%. Можно ли его удовлетворить
Прогнозы
Pro
Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках
Статьи
Pro
Фото: Zuma \ ТАСС Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Инструкции
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images «Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией
Статьи

Из-за военной операции на Украине Япония запретила экспортировать автомобили дороже 6 млн иен (чуть более 3 млн руб.), лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, а также ввела санкции против ряда оборонных и технологических компаний.

Материалы к статье
Теги
Mazda Соллерс комплектующие санкции переговоры
Материалы по теме
УАЗ приостановит производство автомобилей в мае на две недели
Бизнес
АвтоВАЗ продлил простой из-за отсутствия комплектующих
Бизнес
Мантуров сообщил о намерении Renault помочь с комплектующими для АвтоВАЗа
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter