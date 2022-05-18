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Ракова рассказала, как Москва помогает трудоустраивать молодежь без опыта

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние два года почти 25 тыс. молодых специалистов без опыта трудоустроились при поддержке службы занятости населения Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С начала 2020 года более 80 тыс. молодых кандидатов до 30 лет успешно трудоустроились при поддержке службы занятости населения, из них около 25 тыс. без опыта работы», — привела данные заммэра, рассказывая о возможностях, которые предоставляет московская служба занятости для молодых специалистов на рынке труда столицы.

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Фото:Владимир Новиков / АГН «Москва»

По данным службы занятости Москвы, около 92% из тех выпускников вузов и колледжей, кто обращается за помощью в трудоустройстве в центр «Моя работа», не имеют опыта. «Одна из важнейших целей столичной службы занятости — показать молодым людям, как грамотно подготовиться к выходу на рынок труда, что нужно знать и понимать о себе и как грамотно рассказать о своей кандидатуре. Специалисты службы стараются формировать реалистичные ожидания в части зарплаты, уровня компаний или функционала, на которые кандидат может претендовать. В случаях, когда ожидания завышены, соискателю предлагают начать свой профессиональный путь с менее сложной стартовой позиции, на которой можно набраться опыта и умений», — рассказала заммэра.

Агрегированная база службы занятости Москвы на данный момент насчитывает около 320 тыс. вакансий, в том числе более 56 тыс. для соискателей без опыта работы.

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Фото:Владимир Новиков / АГН «Москва»

Отрасли с высоким спросом на молодых специалистов, согласно агрегированной базе службы занятости Москвы

  • Оптовая и розничная торговля, сервисная индустрия, транспорт и строительство. Около 30 тыс. предложений с заработной платой на стартовых позициях до 70 тыс. руб.
  • Сфера ИT со спросом на выпускников специализированных технических вузов. Есть предложения для аналитиков и системных администраторов с заработной платой от 70 тыс. руб., в том числе от компаний «Яндекс», МТС и др.
  • В сфере финансов — предложения от Тинькофф Банка, Сбербанка и Россельхозбанка на офисные позиции: офис-менеджер, бухгалтер, юрист, делопроизводитель и менеджер по рекламе. Средняя заработная плата таких сотрудников — около 50 тыс. руб.
  • Государственный сектор. В центре занятости реализуется проект «Первая работа», участие в котором могут принять ранее не работавшие молодые люди, выпускники колледжей и вузов. Им доступны более 3 тыс. вакансий по 30 профессиональным направлениям, включая телекоммуникацию, финансы, ИT, образование и медицину, в 300 государственных организациях.
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Московская служба занятости сегодня представлена 57 отделами трудоустройства, 52 из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Есть два флагманских центра с расширенным набором услуг и один специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи. В этом году заработал новый кадровый центр для сотрудников, находящихся под угрозой высвобождения. С прошлого года служба занятости Москвы внедрила сразу несколько новых форматов сотрудничества с работодателями. Среди них — открытые отборы и создание рекрутинговых центров работодателя на площадке центра занятости.

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