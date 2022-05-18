Минобороны обвинило ВСУ в размещении вооружения в гражданских объектах

Военнослужащие Украины продолжают использовать гражданские объекты для размещения тяжелого вооружения. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Боевики националистических батальонов и подразделения ВСУ, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом», продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения», — говорится в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По данным российских военных, украинские солдаты также нанесли удар из реактивных систем залпового огня «Смерч» по жилым кварталам Херсона. Российскими средствами ПВО перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов, отметили в Минобороны. «Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации», — считают в ведомстве.

10 мая Минобороны сообщало, что украинские военные оборудовали опорный пункт в здании лицея в поселке Слобожанское Харьковской области. По данным Минобороны России, еще один пункт был устроен в здании школы в Могилеве-Подольском Винницкой области. Там же разместили склад с вооружениями, а «в подвале насильно удерживают гражданских лиц из близлежащих домов», утверждают российские военные.

Россия начала военные действия на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что целью операции является «денацификация» и «демилитаризация» Украины. Украина ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипотношения с Россией.