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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны обвинило ВСУ в размещении вооружения в гражданских объектах

Военнослужащие Украины продолжают использовать гражданские объекты для размещения тяжелого вооружения. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Боевики националистических батальонов и подразделения ВСУ, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом», продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения», — говорится в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Фото:mod_russia / Telegram

По данным российских военных, украинские солдаты также нанесли удар из реактивных систем залпового огня «Смерч» по жилым кварталам Херсона. Российскими средствами ПВО перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов, отметили в Минобороны. «Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации», — считают в ведомстве.

10 мая Минобороны сообщало, что украинские военные оборудовали опорный пункт в здании лицея в поселке Слобожанское Харьковской области. По данным Минобороны России, еще один пункт был устроен в здании школы в Могилеве-Подольском Винницкой области. Там же разместили склад с вооружениями, а «в подвале насильно удерживают гражданских лиц из близлежащих домов», утверждают российские военные.

Россия начала военные действия на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что целью операции является «денацификация» и «демилитаризация» Украины. Украина ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипотношения с Россией.

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