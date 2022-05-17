Минобороны заявило об ударе «Калибрами» по зарубежному оружию под Львовом

Были уничтожены партии вооружения, подготовленные для отправки в Донбасс, утверждает министерство. Также в ходе удара погибли украинские военнослужащие из состава резервных формирований

Фото: mod_russia / Telegram

Российские военные с помощью ракет морского базирования «Калибр» уничтожили иностранное вооружение в районе железнодорожной станции Старичи в Львовской области, сообщает Минобороны.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки в Донбасс», — говорится в сводке российского министерства.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Также ракетами воздушного и наземного базирования были уничтожены резервы украинских сил, «завершавшие боевое слаживание на территории учебных центров в районах населенных пунктов Ахтырка Сумской области и Десна Черниговской области».

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Ранее Минобороны сообщало об уничтожении стоянки с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе во Львове, базы горючего, которая обеспечивала топливом украинские войска на западе страны и под Киевом, склада с европейским и американским вооружением под Львовом, электроподстанции.