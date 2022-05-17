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Защита Ассанжа попросила главу МВД Британии заблокировать его экстрадицию

Сторонники Джулиана Ассанжа протестуют у здания суда перед слушанием дела об экстрадиции
Сторонники Джулиана Ассанжа протестуют у здания суда перед слушанием дела об экстрадиции (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа обратилась к главе МВД Великобритании Прити Пател с просьбой не экстрадировать его в США, сообщила жена журналиста Стелла Морис в Twitter.

«Только что защита подала на имя [Прити Пател] документы с аргументацией блокировки экстрадиции Ассанжа в США», — написала она и сослалась на видео, в котором рассказывает о планах ЦРУ похитить и убить журналиста.

Ассанж женился на Стелле Морис в марте, находясь в лондонской тюрьме. Разрешение сыграть свадьбу они получили в ноябре прошлого года.

На сайте WikiLeaks неоднократно публиковались секретные материалы, взятые у американской разведки и других госорганов.

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Лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в апреле, однако окончательное решение должна принять Пател, после чего защита может обжаловать вердикт.

В начале января 2021 года Вестминстерский магистратский суд отказал в выдаче основателя WikiLeaks в США из-за его депрессии и риска самоубийства в тюрьме усиленного режима. В декабре Апелляционный суд Англии и Уэльса отменил этот запрет, и дело вернули в суд, который первоначально рассматривал вопрос об экстрадиции.

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Стелла Морис тогда заявила, что защита оспорит решение в кратчайшие сроки. «Как можно считать справедливым и правильным решение экстрадировать Джулиана в ту страну, которая замышляла его убить?» — сказала она.

В сентябре прошлого года портал Yahoo News со ссылкой на бывших американских чиновников и сотрудников контрразведки сообщил, что в 2017 году высокопоставленные представители администрации США и сотрудники ЦРУ обсуждали возможность похищения и убийства основателя WikiLeaks. По данным портала, это было связано с публикацией WikiLeaks серии материалов ЦРУ под кодом Vault 7.

В США журналиста обвиняют по 18 статьям, в том числе в шпионаже. Ему может грозить до 175 лет заключения.

Дело против Ассанжа было открыто после публикации на сайте WikiLeaks служебных документов, в частности о войнах в Афганистане и Ираке. По версии следствия, журналист был соучастником американского оборонного аналитика Брэдли Мэннинга (сменил пол на женский и имя на Челси), который участвовал во взломе компьютеров и публиковал секретную информацию. В 2013 году Мэннинг была приговорена в США к 35 годам заключения, но в 2020-м, после нескольких попыток самоубийства, она вышла на свободу.

В 2010 году в Швеции был выдан ордер на арест Ассанжа: его обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне, но в 2019 году государство лишило его права на политическое убежище. Ассанжа арестовала полиция Соединенного Королевства, с тех пор он находился в британской тюрьме.

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