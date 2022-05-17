Кремль сообщил о теплом поздравлении Путина новому президенту ОАЭ

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента ОАЭ, сообщает Кремль.

«Владимир Путин тепло поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна со вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост президента ОАЭ», — рассказали в Кремле.

Путин еще раз выразил соболезнования в связи со смертью прошлого президента, брата Мухаммеда Аль Нахайяна Халифы. Ранее российский президент направлял телеграмму с соболезнованиями.

Путин и Аль Нахайян обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах. «С удовлетворением отмечен достигнутый уровень стратегического партнерства двух стран и выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие дружественных российско-эмиратских отношений», — отметили в Кремле.

13 мая президент ОАЭ Халифа Аль Нахайян умер в возрасте 73 лет. В 2014 году он перенес инсульт, и с тех пор его младший брат, наследный принц Абу-Даби Мухаммед часто представлял страну на международных переговорах. Верховный совет ОАЭ, состоящий из глав семи эмиратов, избрал его на пост президента на следующий день.