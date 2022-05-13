Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ

Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ и эмира Абу-Даби Халифы ибн Заида Аль Нахайяна, передает пресс-служба Кремля.

Телеграммы с соболезнованиями отправили наследному принцу эмира Абу-Даби Мухаммеду ибн Заиду Аль Нахайяну и премьер-министру ОАЭ и эмиру Дубая Мухаммеду ибн Рашеду Аль Мактуму.

«Шейх Халифа многое сделал для укрепления дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами», — приводит пресс-служба слова Путина.

Российский президент также отметил «впечатляющие успехи в экономическом, социальном и научно-техническом развитии» Абу-Даби и ОАЭ во время правления Аль Нахайяна.

О смерти 73-летнего президента ОАЭ сообщило агентство WAM 13 мая. В стране объявили 40-дневный траур: флаги по всем эмиратам будут приспущены, а работа официальных учреждений приостановлена. Работа частного сектора приостанавливается на три дня.

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В 1967 году Халифа ибн Заид Аль Нахайян стал наследным принцем эмирата Абу-Даби, в 1970-х — премьер-министром эмирата, министром обороны и министром финансов эмирата. После смерти отца, первого президента Эмиратов Заида ибн Султана, 3 ноября 2004 года Аль Нахайян стал президентом ОАЭ.

В 2011 году, согласно рейтингу журнала Forbes, Аль Нахайян стал одним из десяти самых богатых членов королевских семей в мире, его состояние оценили в $15 млрд. Кроме того, он курировал инвестфонд Abu Dhabi Investment Authority (активы $830 млрд). В его честь назван самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа, расположенный в Дубае.

В 2014 году Аль Нахайян перенес инсульт и операцию. После этого страну на международных переговорах преимущественно представлял его младший брат Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян.