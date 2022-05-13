Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 16:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:01
В Росгвардии о доходах отчитались два человека Общество, 18:00
Что такое монолитный дом: плюсы и минусы Недвижимость, 18:00
16 вопросов о деньгах: как не потерять накопления в кризис Экономика образования, 18:00 
Почему сотрудники сильнее всех уязвимы к кибератакам и как это исправить РБК и МегаФон, 17:56
Швеция заявила о готовности к любому ответу России на вступление в НАТО Политика, 17:54
Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ Политика, 17:40
ЦБ ввел дополнительные послабления для банков по валюте Финансы, 17:31
Русский венчур во время «отмены»: что ждет инвесторов и стартапы Экономика инноваций, 17:30
В топ-10 App Store попало имитирующее сервис Сбербанка приложение Технологии и медиа, 17:30
Звягинцев рассказал, что после COVID-19 оказался в инвалидном кресле Общество, 17:29
Как можно уменьшить количество смертельных ДТП Партнерский проект, 17:22
Генменеджер «Авангарда» заявил о нежелании работать с финнами и шведами Спорт, 17:20
«Крымскую правозащитную группу» внесли в реестр нежелательных организаций Политика, 17:20
Политика ,  
0 

Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ

Халифа бин Заид Аль Нахайян&nbsp;прибывает в Париж из Лондона, 9 октября 1968 г. Халифа бин Заид Аль Нахайян&nbsp;во время посещения конюшен Harvey Leader Stables в Ньюмаркете, Саффолк, 12 июня 1969 г. Халифа бин Заид Аль Нахайян&nbsp;ведёт молитву о дожде в Абу-Даби,&nbsp;2 января 1979 г. Лидеры шести стран Совета сотрудничества стран Персидского залива перед заключительным заседанием саммита в Кувейте, 29 ноября 1984 г. Слева направо: шейх Джабер Аль-Ахмед из Кувейта, шейх Иса бин Салман из Бахрейна, шейх Халифа бин Хамад из Катара, султан Кабус Омана,&nbsp;король Саудовской Аравии Фахд и президент Объединённых Арабских Эмиратов Халифа бин Заид Аль Нахайян Владимир Путин и Халифа бин Заид Аль Нахайян&nbsp;во дворце &laquo;Мушриф&raquo;, 10 сентября 2007 г. Президент России прибыл с первым официальным визитом в ОАЭ Халифа бин Заид Аль Нахайян вручает Ангеле Меркель&nbsp;высшую награду страны - Орден шейха Заида, 25 мая 2010 г. Изображение премьер-министра ОАЭ&nbsp;Мохаммеда&nbsp;бин Рашида Аль&nbsp;Мактума&nbsp;и Халифы&nbsp;бин Заида&nbsp;Аль&nbsp;Нахайяна&nbsp;украшает башню в Интернет-Сити, Дубай, 9 марта 2011 г. Халифа бин Заид Аль Нахайян в порту Халифа во время официального открытия контейнерного терминала в Абу-Даби, 12 декабря 2012 г. Елизавета II и Халифа бин Заид Аль Нахайян во время&nbsp;торжественного приёма в Виндзоре, 30 япреля 2013 г. Первый государственный визит&nbsp;для президента ОАЭ за 24 года Палестинский мальчик рисует картину, изображающую Халифу бин Заида&nbsp;Аль Нахайяна во время массовой свадьбы для 200 пар в городе Газа, 11 апреля 2015 г. Свадьбу финансировал фонд Халифы бин Заида Аль Нахайяна Халифа бин Заид Аль Нахайян (справа) приветствует правителей во время Ид аль-Фитра в Абу-Даби, 25 июня 2017 г.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ и эмира Абу-Даби Халифы ибн Заида Аль Нахайяна, передает пресс-служба Кремля.

Телеграммы с соболезнованиями отправили наследному принцу эмира Абу-Даби Мухаммеду ибн Заиду Аль Нахайяну и премьер-министру ОАЭ и эмиру Дубая Мухаммеду ибн Рашеду Аль Мактуму.

«Шейх Халифа многое сделал для укрепления дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами», — приводит пресс-служба слова Путина.

Российский президент также отметил «впечатляющие успехи в экономическом, социальном и научно-техническом развитии» Абу-Даби и ОАЭ во время правления Аль Нахайяна.

Умер президент ОАЭ
Политика

О смерти 73-летнего президента ОАЭ сообщило агентство WAM 13 мая. В стране объявили 40-дневный траур: флаги по всем эмиратам будут приспущены, а работа официальных учреждений приостановлена. Работа частного сектора приостанавливается на три дня.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Христофоров Валерий / ТАСС Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков
Прогнозы
Pro
Фото: Scott Blake / Unsplash Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше
Статьи
Pro
Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Steffi Loos / Getty Images Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию
Статьи
Pro
Фото: Mark Thompson / Getty Images Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь
Инструкции
Pro
Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда
Статьи

В 1967 году Халифа ибн Заид Аль Нахайян стал наследным принцем эмирата Абу-Даби, в 1970-х — премьер-министром эмирата, министром обороны и министром финансов эмирата. После смерти отца, первого президента Эмиратов Заида ибн Султана, 3 ноября 2004 года Аль Нахайян стал президентом ОАЭ.

В 2011 году, согласно рейтингу журнала Forbes, Аль Нахайян стал одним из десяти самых богатых членов королевских семей в мире, его состояние оценили в $15 млрд. Кроме того, он курировал инвестфонд Abu Dhabi Investment Authority (активы $830 млрд). В его честь назван самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа, расположенный в Дубае.

В 2014 году Аль Нахайян перенес инсульт и операцию. После этого страну на международных переговорах преимущественно представлял его младший брат Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян.

Материалы к статье
Теги
Владимир Путин президент ОАЭ Арабские Эмираты соболезнования
Материалы по теме
Reuters узнал, что европейские страны возобновили закупки нефти в ОАЭ
Бизнес
Суверенный фонд ОАЭ объявил о приостановке инвестиций в Россию
Бизнес
Министр энергетики ОАЭ счел невозможной замену российской нефти
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter