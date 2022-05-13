Умер президент ОАЭ

Президент ОАЭ и эмир Абу-Даби Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер в возрасте 73 лет

В 2014 году Халифа ибн Заид Аль Нахайян перенес инсульт, после чего многие его обязанности фактически выполнял младший брат Мухаммад

Халифа ибн Заид Аль Нахайян (Фото: Xinhua / Zuma / Global Look Press)

Президент ОАЭ и эмир Абу-Даби Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер в возрасте 73 лет, сообщает агентство WAM.

В стране объявлен 40-дневный траур, он начинается 13 мая. Флаги по всем эмиратам будут приспущены, а работа официальных учреждений приостановлена. Работа частного сектора приостанавливается на три дня.

В 2014 году Аль Нахайян перенес инсульт, после этого ему сделали операцию. Reuters отмечало, что после этого ОАЭ на международных переговорах преимущественно представлял его младший брат, наследный принц Абу-Даби Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

Халифа ибн Заид Аль Нахайян был сыном первого президента Эмиратов Заида ибн Султана. Наследным принцем эмирата Абу-Даби он стал в 1967 году, в 1970-х был премьер-министром Абу-Даби, министром обороны и министром финансов эмирата. Пост президента он занял 3 ноября 2004 года, после смерти отца.

ОАЭ представляют собой федерацию семи эмиратов, каждый из которых является абсолютной монархией. Президент, согласно Конституции, является вторым по значимости органом власти после Верховного совета, который состоит из правителей всех эмиратов. Президент избирается сроком на пять лет, он возглавляет совет, назначает премьер-министра, дипломатов, выпускает законы и указы, утверждает смертные приговоры и представляет страну за рубежом.

В 2011 году журнал Forbes включил его в десять самых богатых членов королевских семей в мире и оценил его состояние в $15 млрд. В 2018 году журнал включил его в рейтинг самых влиятельных людей в мире, он занял 43-ю позицию.

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Халифа ибн Заид Аль Нахайян курировал инвестфонд Abu Dhabi Investment Authority (активы $830 млрд). В его честь назван самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа, расположенный в Дубае.