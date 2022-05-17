Патрушев счел Украину предлогом для «необъявленной войны» против России

Николай Патрушев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Украина стала предлогом для ведения необъявленной войны со стороны США и их «сателлитов» против России — она планировалась задолго до российской военной операции и была бы реализована вне зависимости от действий Москвы, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев на заседании научного совета при ведомстве, передает ТАСС.

«Развернутая американцами и их сателлитами глобальная антироссийская кампания убедительно доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против России необъявленной войны», — считает Патрушев.

По его словам, США с союзниками «сделали ставку на военно-политическую экспансию в сторону наших границ», наращивая поддержку Киева и «подталкивая его к проведению на востоке Украины крупномасштабной насильственной акции». Патрушев предложил научному совету «оценить параметры этой войны, ее признаки и характерные особенности в сравнении с холодной войной».

14 мая на заседании Совета по внешней и оборонной политике России глава МИДа Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад ведет против Москвы тотальную гибридную войну. Россия принимает брошенный вызов, несмотря на то что делала все, чтобы избежать прямого столкновения, отметил он.

По словам Лаврова, «даже в самые мрачные времена холодной войны» не было такой массовой высылки дипломатов. Глава МИДа также указал, что Запад окончательно подорвал свою репутацию «грабительскими действиями в отношении чужих материальных активов». Что касается санкций, то России к ним не привыкать, поскольку они были в том или ином виде практически всегда, сказал Лавров.

Советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер утверждала, что Вашингтон любыми способами желает избежать конфликта с Россией и настроен решать вопросы дипломатически. По ее словам, президент США Джо Байден хочет «избежать войны любой ценой, чтобы по-настоящему инвестировать в дипломатию». Аналогичную позицию высказывал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По мнению главы Пентагона Ллойда Остина, Россия также «не хочет сражаться с НАТО».