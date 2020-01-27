Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО

Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС.

Чайку в новой должности представил заместитель руководителя администрации президента Владимир Островенко.

Новый полпред заявил, что необходимо обновить программу экономической политики в отношении Северного Кавказа. Она должна быть ориентирована на снижение уровня безработицы, создание новых бизнес-моделей и обеспечение гарантий стабильного функционирования всех сегментов бизнеса. Также Чайка отметил, что власти будут активно работать над привлечением инвесторов в регионы Северного Кавказа.

Бывший генпрокурор намерен переформатировать работу полпредства в регионе. Он заявил, что уже поручил сделать максимально удобной форму обратной связи с ним на официальном интернет-представительстве полпредства. Также он сообщил о планах посетить каждый регион Северного Кавказа и провести встречи с администрацией и гражданами.