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Политика ,  
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Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО

Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС.

Чайку в новой должности представил заместитель руководителя администрации президента Владимир Островенко.

Новый полпред заявил, что необходимо обновить программу экономической политики в отношении Северного Кавказа. Она должна быть ориентирована на снижение уровня безработицы, создание новых бизнес-моделей и обеспечение гарантий стабильного функционирования всех сегментов бизнеса. Также Чайка отметил, что власти будут активно работать над привлечением инвесторов в регионы Северного Кавказа.

Путин назначил Чайку полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе
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Бывший генпрокурор намерен переформатировать работу полпредства в регионе. Он заявил, что уже поручил сделать максимально удобной форму обратной связи с ним на официальном интернет-представительстве полпредства. Также он сообщил о планах посетить каждый регион Северного Кавказа и провести встречи с администрацией и гражданами.

Кроме того, Чайка объявил, что возьмет «на жесткий контроль» реализацию национальных проектов в СКФО. Среди проблем округа он назвал безработицу, уровень которой, по его словам, более чем в два раза превышает средние показатели по стране. Он добавил, что планируется перезапустить деятельность координационно-совещательных органов при полномочном представительстве президента так, чтобы с экспертами было возможно обсудить все решения, которые принимаются для блага округа.

Президент России Владимир Путин назначил бывшего генпрокурора России Юрия Чайку своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе 22 января. С июня 2018 года эту должность занимал генерал-лейтенант ФСБ Александр Матовников, которого президент своим указом назначил заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.
 

Теги: Юрий Чайка, полпред, СКФО
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