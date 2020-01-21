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Путин предостерег Краснова от местничества в работе Генпрокуратуры

Законы должны исполняться на всей территории единообразно, это важнейшая миссия Генпрокуратуры, заявил президент. Обращаясь к кандидату на пост главы ведомства, Игорю Краснову, Путин напомнил о недопустимости «местничества»
Игорь Краснов (Фото: СК РФ / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле поблагодарил Юрия Чайку за работу на посту генпрокурора. Кандидата на этот пост, Игоря Краснова, Путин предупредил о недопустимости «местничества» в прокуратуре, передает «РИА Новости».

«Прокуратура призвана работать над тем, чтобы единообразно понимались и применялись все законы Российской Федерации на всей территории нашей страны. Абсолютно убежден в том, что это идет на пользу гражданам. Не должно быть здесь никакого местничества», — заявил он.

Глава государства выразил надежду на то, что наработки предыдущего главы ведомства будут использованы новым руководством Генпрокуратуры. Он попросил Краснова продолжить работу по борьбе с коррупцией и соблюдением законности в социальной сфере. «Юрий Яковлевич [Чайка] много очень сделал для того, чтобы настроить прокуратуру для работы именно в этом направлении, прошу вас сохранить эту тенденцию», — сказал президент.

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Накануне, 20 января, президент внес кандидатуру Краснова на рассмотрение Совета Федерации. Ранее Краснов работал заместителем председателя Следственного комитета. Юрию Чайке Владимир Путин предложил занять пост полномочного представителя президента в Северокавказском федеральном округе. На посту генпрокурора Юрий Чайка находился с 2006 года.

В ходе выступления на заседании Совета Федерации 21 января Краснов пообещал лично оценивать работу сотрудников прокуратуры в регионах и «индивидуально разбираться» с каждым работником. Основным принципом работы прокуратуры Краснов назвал защиту действующего законодательства и прав граждан.

Игорь Краснов в Следственном комитете занимался расследованием особо важных и резонансных дел. В частности, Краснов работал над расследование покушения на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийства оппозиционера Бориса Немцова, судьи Эдуарда Чувашова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Краснов работал в прокуратуре с 1997 года, после выделения из структуры Генпрокуратуры Следственного комитета, он перешел в новое ведомство.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Генеральная прокуратура, Игорь Краснов, Юрий Чайка, следствие, Владимир Путин
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