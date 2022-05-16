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Песков счел наглым поведение спецслужб США в отношении дипломатов России

Здание посольства РФ в Вашингтоне
Здание посольства РФ в Вашингтоне (Фото: Brendan Smialowski / Getty Images)

Кремль считает наглым поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам российского посольства, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, у Кремля есть данные об угрозах сотрудникам российского диппредставительства и там разделяют озабоченности посла Анатолия Антонова.

«Весьма наглое поведение представителя американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений. Считаем недопустимым», — сказал Песков.

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Анатолий Антонов

Ранее Антонов рассказал, что российское посольство в США работает «во враждебной среде» и в адрес его сотрудников поступают угрозы физической расправы. «Деятели спецслужб американских фланируют вокруг российского посольства, раздавая телефоны ФБР и ЦРУ, по которым можно позвонить для установления сотрудничества», — сообщил посол. Он также рассказал, что политики публикуют в американских СМИ призывы к сотрудникам посольства и военным «перейти на сторону так называемой демократии».

В конце апреля Антонов заявил, что деятельность российского посольства в США «находится в блокаде» со стороны Вашингтона, а Bank of America закрыл счета двух российских генконсульств в Хьюстоне и Нью-Йорке. По словам посла, американская сторона поддерживает с российскими дипломатами контакты только на рабочем уровне. Из-за этого сотрудники посольства сталкиваются с трудностями при любых поручениях Москвы, даже когда нужно передать послание.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Госдеп обещал российским консульствам помочь открыть счета в новом банке взамен закрытых. При этом, по ее мнению, Вашингтон хочет избежать «неприятностей для дипмиссии США в Москве.

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