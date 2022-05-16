Рябков сообщил, что подготовка разговора Путина и Байдена не ведется

Владимир Путин (Фото: Кремлевский пул / Global Look Press)

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сейчас не готовится. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Нет», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат уточнил, что разговор на уровне министров иностранных дел двух стран или заместителей министра также не готовится.

Министр обороны США Ллойд Остин 13 мая провел переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. В российском ведомстве по их итогам рассказали, что разговор прошел по инициативе американской стороны, Москва и Вашингтон обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине».

Переговоры двух министров стали первыми с начала российской спецоперации на Украине. До этого главы Пентагона и Минобороны общались 18 февраля, также по телефону. Тогда Остин призвал Шойгу к «деэскалации» вокруг Украины, в частности к «возвращению российских войск, окруживших Украину, в места постоянной дислокации».